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17.02.2021 14:12
Рубрика: Экономика

Краудфандинг помог уральскому бизнесу привлечь почти 100 млн рублей

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Инвестиционная платформа "ВДело", внесенная в реестр Банком России 14 октября 2020 года, за время тестирования помогла бизнесменам привлечь 95,7 миллиона рублей в 20 проектов. При этом пять займов на сумму 22,6 миллиона рублей уже благополучно погашены, а по остальным нет просрочек, сообщил руководитель проекта Илья Сулла.

На сегодня на платформе зарегистрировано 215 юридических и физических лиц. География инвесторов не ограничена, что касается заемщиков, то предпочтение планируется отдавать проектам, реализуемым в Свердловской области. Срок сбора средств и время пользования "народным кредитом" предлагают сами предприятия.

Факторинг и краудфандинг: как бизнесу восстановиться после пандемии

Задача оператора площадки - регионального фонда поддержки предпринимателей (СОФПП) - оценить заявку и присвоить рейтинговый балл проекту. Это повлияет на процентную ставку, которая колеблется от 10 до 18 процентов годовых, и снизит риски для инвесторов. Ими могут выступать как профессиональные игроки рынка, так и обычные граждане, главное - иметь электронную цифровую подпись. Если для первых объем вложений не ограничен, то для вторых потолок - 600 тысяч рублей. Кто не готов тратить время на изучение инвестпроектов, может поручить это СОФПП - так риск не вернуть свои деньги еще меньше, но и ставка дохода ниже.

- Мы применяем собственную технологию скоринга заемщиков, поэтому сегодня просроченная задолженность по микрозаймам фонда составляет 1,25 процента от портфеля при нормативе ЦБ в 12 процентов. Эти же технологии мы применяем при рейтинговании участников платформы. Допустим, в проекты с рейтингом ниже 6,5 не рекомендовали бы вкладываться, - поделился опытом директор фонда Валерий Пиличев.

В 2021 году через платформу "ВДело" рассчитывают собрать не менее 400 миллионов рублей, а количество зарегистрированных пользователей довести до 500.

Справка "РГ"

Краудфандингом или "народным финансированием" (от английского сrowd - "толпа" и funding - "финансирование") называют привлечение средств для реализации проектов или развития бизнеса с помощью интернет-площадки. К примеру, по такой модели в России уже собирали деньги на литье памятников, съемки кино, благотворительность. С 1 января 2020 года эта деятельность подлежит законодательному регулированию: вступил в силу федеральный закон № 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестплатформ". На сегодня в реестре ЦБ включено 26 инвестплатформ, из них только одна создана на базе государственного института развития.

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