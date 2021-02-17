На Ямале полицейский застрелил хаски, покусавшую детей

В ямальском селе Сеяха полицейский застрелил пса, который напал на детей.

15 февраля в больницу обратились семеро детей - у пятерых из них были диагностированы ссадины и кровоподтеки на руках и ногах, у одного оказались искусаны руки. "Дети в возрасте от 8 до 10 лет являются воспитанниками сеяхинской школы-интерната", - уточнили в пресс-службе прокуратуры автономного округа.

После того как информация об инциденте поступила в полицию, местный участковый отправился на обход территории, где видели собаку и сам чуть не стал ее жертвой: животное бросилось на стража порядка, и тому пришлось применить оружие.

Как сообщается на портале МВД Ямала, хозяин агрессивной хаски установлен. Он показал ветеринарный паспорт питомца, завил, что собака здорова и привита. Мужчине грозит административная ответственность за то, что пес оказался предоставлен сам себе - гулял без поводка и намордника.

Прокуратура также рассмотрит вопрос о направлении в суд исковых заявлений в интересах несовершеннолетних - о взыскании морального вреда.