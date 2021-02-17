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17.02.2021 10:45
Рубрика: Общество

Названы полуфиналисты конкурса "Учитель будущего. Студенты"

Текст: Ксения Колесникова
Подведены итоги онлайн-этапа конкурса "Учитель будущего. Студенты", входящего в президентскую платформу "Россия - страна возможностей".

"Учитель будущего. Студенты" мы проводим впервые. Позади уже три этапа дистанционного тестирования - успешно с ним справились 600 участников. Всех их мы пригласили на межрегиональные полуфиналы, которые будут проходить в 6 регионах России с 24 февраля по 9 апреля", - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Финал конкурса "Учитель будущего" пройдет в Санкт-Петербурге 16-21 марта

Он добавил, что больше всего полуфиналистов, получающих профильное образование, представляют Уральский государственный педагогический университет, Волгоградский государственный социально-педагогический университет и Российский педагогический университет им. А. И. Герцена.

"В топ-3 непрофильных вузов по числу полуфиналистов вошли Южный Федеральный университет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова и Российский университет дружбы народов", - добавил Алексей Комиссаров.

С 24 по 26 февраля в Томске состоится первый полуфинал Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, конкурсные испытания для участников Уральского федерального округа пройдут с 3 по 5 марта в Екатеринбурге, участники Приволжского федерального округа встретятся в Нижнем Новгороде с 9 по 11 марта, полуфинал Южного и Северо-Кавказского федеральных округов пройдет в Анапе с 25 по 27 марта, участники из Центрального федерального округа встретятся в Ярославле с 31 марта по 2 апреля, в Калининграде с 7 по 9 апреля будут соревноваться полуфиналисты Северо-Западного федерального округа.

Профессиональный конкурс "Учитель будущего. Студенты" проводится в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Оргкомитет проекта возглавляет заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Центральная Россия УрФО Свердловская область Екатеринбург ЮФО Волгоградская область Волгоград СЗФО Санкт-Петербург ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону УрФО Челябинская область

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