После вмешательства "РГ" в сельский медпункт вернут процедурную сестру

Новости

В ДТП в Иркутской области погибли пять человек 06:39
Власти Австралии отменили карантин в Мельбурне 06:30
Сорокин сыграл первый матч на ноль в НХЛ 06:16
Байден заявил, что детей любит больше, чем людей 06:15
Глава СК взял на контроль проверку по факту нападения на врача в Сибири 06:13
Байден: К концу июля каждый американец сможет вакцинироваться от COVID-19 06:07
Несырьевой экспорт обновил рекорд и превысил 161,1 млрд долларов 06:00
Из-за оскорбившего короля рэпера в Испании начались беспорядки 05:40
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками 05:36
Приписываемые британскому штамму осложнения характерны для других видов 05:33
Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей мира 04:33
Более чем 20 городов США обновили абсолютный температурный рекорд 04:30
В США не покажут в прямом эфире стыковку "Прогресса" с МКС 04:10
Названы причины отсутствия антител к COVID-19 после вакцинации 04:08
В Техасе электроснабжение восстановлено более чем у миллиона жителей 03:55
США заявили о готовности укреплять стратегическую стабильность с Россией 03:38
Трамп обрушился с критикой на лидера республиканцев в сенате 03:25
В США вакцинация от COVID-19 станет общедоступной не раньше мая 02:42
Британец получил 28 лет тюрьмы за желание отравить принца мороженым 02:33
Месси установил два рекорда в матче Лиги чемпионов с "ПСЖ" 02:32
Мбаппе подарил Хабибу футболку после матча Лиги чемпионов с "Барселоной" 02:28
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются 02:25
Нижняя палата парламента Франции приняла законопроект против сепаратизма 02:06
В Канаде выявлен первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса 01:45
В пустыне Невада технологическая фирма стремится стать правительством 01:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 05:29
Рубрика: Общество

Цена вопроса - 0,5 ставки

После вмешательства "РГ" в сельский медпункт вернут процедурную сестру
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 34(8385)
Жители Кочердыкского сельского поселения почти год добивались устранения вопиющей несправедливости - в местной амбулатории закрыли дневной стационар и сократили процедурную медсестру, пообещав в случае необходимости возить людей на уколы и капельницы в районную больницу… всего-то за 30 километров. Вот только в больнице второй год идет ремонт, мест не хватает. Дошло до того, что сельчане научились ставить уколы друг другу. А случись что посерьезней, приходилось в Челябинск отправляться.
Сельская амбулатория - место, где земляки не только лечатся, но и общаются. Фото: Татьяна Андреева/РГ Сельская амбулатория - место, где земляки не только лечатся, но и общаются. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Сельская амбулатория - место, где земляки не только лечатся, но и общаются. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- В прошлом году сама в город ездила после сердечного приступа, в частную клинику, - рассказывает 86-летняя пенсионерка, "Отличник народного просвещения" Надежда Демина. - Заплатила за курс капельниц 20 тысяч при пенсии в 19. А ведь раньше на процедуры в амбулаторию не только наши, кочердыкские, приходили - со всех соседних деревень. Полежат после процедур, отдохнут, чайку попьют! Даже в войну, уж какое время тяжелое было, и то койки свои были.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым
В Крыму предприниматель стала медсестрой ковидного госпиталя

Как же так? В амбулатории-то все есть - вода, канализация, отопление, помещения. Не надо никаких капитальных вложений. Не нужно строить ФАП - только вернуть специалиста, который будет проводить назначенные врачами процедуры, недоумевают местные жители.

Дневной стационар в сельской амбулатории закрыли четыре года назад. В официальном ответе на обращение кочердыкцев глава поселения Евгений Гаврилюк в марте прошлого года объяснил это реформой здравоохранения, в ходе которой в медпункте осталось два медработника - завамбулаторией и фельдшер-терапевт: они не в состоянии одновременно вести прием, выезжать по вызовам и ставить капельницы в процедурном кабинете.

"Главный врач Октябрьской ЦРБ пытался доказать в министерстве здравоохранения Челябинской области необходимость сохранения ставки процедурной сестры в Кочердыкской амбулатории. Но этот вопрос не был решен из-за малой численности населения на территории Кочердыкского с/п, - пишет глава и, видимо, желая подсластить пилюлю, добавляет: - Дополнительно сообщаю, что на территории с. Кочердык планируется строительство ФАПа и круглосуточного поста скорой помощи. ФАП будет расположен по адресу: с. Кочердык, ул. Солнечная, 10а.

После такого ответа инициативная группа кочердыкцев начала бомбардировать обращениями главу района и региональный минздрав, пытаясь доказать, что их не так уж и мало. По справке, выданной в поселковой администрации, - 1355 человек. А вместе с жителями окрестных деревень Журавли, Горелое, Мяконьки, Лафетное, Черняконьки, Окунево и Банники, также приписанных к амбулатории, - больше трех тысяч. Разве этого недостаточно, чтобы иметь на всех хотя бы одну процедурную медсестру?

Фото: Александр Колбасов/ТАСС
В регионах модернизируют больницы, поликлиники и ФАПы

Здесь-то и началась путаница. Глава Октябрьского района Михаил Молчан сообщил, что в амбулатории Кочердыка работают фельдшеры для взрослых и детей, есть прививочный, процедурный и кабинет участкового врача-терапевта. По информации минздрава, кроме двух фельдшеров в амбулатории работают медсестра и лаборант. А главное, по данным на 1 февраля 2020 года, численность населения - 798 человек. А вот сведения правительства региона: на 31 декабря 2020-го в Кочердыке проживает 885 человек плюс еще 1750 приписанных к амбулатории жителей вышеперечисленных деревень. Между тем вопрос, много это или мало, так и остался открытым.

В ответ на запрос "Российской газеты", как штат сельской амбулатории зависит от численности населения, пришел ответ: никакими приказами и регламентами Минздрава РФ этот вопрос не регулируется.

"В 2016 году согласно приказу МУЗ "Октябрьская ЦРБ" от 21.03 в амбулатории с. Кочердык произведено сокращение - медицинская сестра процедурная - 0,5 ставки, - сообщили в ведомстве. - Данные функции возложены на фельдшеров амбулатории".

Выходит, никаких сокращений минздрав не проводил? А инициатива принадлежит главврачу ЦРБ, который, согласно ответу главы поселения Гаврилюка, пытался отстоять ставку?

Еще интереснее вышло с ФАПом. По данным правительства региона, в Октябрьском районе их планируется построить семь - один в 2021 году и шесть в 2022-м. Однако в Кочердыке, где есть своя амбулатория, возводить еще один фельдшерско-акушерский пункт сочли нецелесообразным. Правда, в 2017 году обсуждался вопрос открытия дополнительного офиса врача общей практики. Может быть, о нем говорил односельчанам глава Кочердыка? Как бы то ни было, люди ждут его до сих пор…

Зато амбулатория в Кочердыке, по информации минздрава, работает как часы. "За 2020 год в ней прошел 1751 прием, в том числе 911 - взрослого населения и 840 детей. На дому прошло 147 посещений. В процедурном кабинете за 2020 год проведен курс инъекций 180 пациентам, за январь 2021 года - 15 пациентам. Проводятся внутримышечные, внутривенные инъекции, имеется возможность проведения внутривенных капельных вливаний, общеклинические анализы", - следует из ответа минздрава.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Урале в сельском районе закрылась сеть муниципальных аптек

- Уколы ставят, это правда, - рассказала "РГ" местная жительница Антонина Леготина. - А капельницы - нет. Ну сами посудите, это ведь не пятиминутное дело! Контролировать надо, а кому этим заниматься? У фельдшеров своей работы хватает, а медсестра кроме уколов и халаты стирает, и полы моет - на все руки от скуки!

- Не станут люди просто так подписи собирать, поверьте, - подытожил разговор переехавший в село 3,5 года назад Роман Рудоманов. - Ведь больше 400 человек петицию уже подписали!

Всю полученную в ходе этого разбирательства информацию "РГ" направила в адрес курирующего социальный блок первого вице-губернатора региона Ирины Гехт. Ответ не заставил себя ждать.

- Ситуация неоднозначная, но разрешимая, - сообщила Ирина Альфредовна. - С 15 февраля главным врачом ЦРБ в штатное расписание амбулатории села Кочердык вновь вводится 0,5 ставки процедурной медсестры.

- Штатная единица возвращена в связи с восстановлением плановой помощи, возобновлением диспансеризации и необходимостью наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, в том числе после перенесенного COVID-19, - пояснили, в свою очередь, в региональном минздраве.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Путин дал оценку работе Дегтярева
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
США заявили о готовности укреплять стратегическую стабильность с Россией
Лавров ответил на призыв Вашингтона с опаской относиться к "Спутнику V"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии