После вмешательства "РГ" в сельский медпункт вернут процедурную сестру

Жители Кочердыкского сельского поселения почти год добивались устранения вопиющей несправедливости - в местной амбулатории закрыли дневной стационар и сократили процедурную медсестру, пообещав в случае необходимости возить людей на уколы и капельницы в районную больницу… всего-то за 30 километров. Вот только в больнице второй год идет ремонт, мест не хватает. Дошло до того, что сельчане научились ставить уколы друг другу. А случись что посерьезней, приходилось в Челябинск отправляться.

Сельская амбулатория - место, где земляки не только лечатся, но и общаются. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- В прошлом году сама в город ездила после сердечного приступа, в частную клинику, - рассказывает 86-летняя пенсионерка, "Отличник народного просвещения" Надежда Демина. - Заплатила за курс капельниц 20 тысяч при пенсии в 19. А ведь раньше на процедуры в амбулаторию не только наши, кочердыкские, приходили - со всех соседних деревень. Полежат после процедур, отдохнут, чайку попьют! Даже в войну, уж какое время тяжелое было, и то койки свои были.

Как же так? В амбулатории-то все есть - вода, канализация, отопление, помещения. Не надо никаких капитальных вложений. Не нужно строить ФАП - только вернуть специалиста, который будет проводить назначенные врачами процедуры, недоумевают местные жители.

Дневной стационар в сельской амбулатории закрыли четыре года назад. В официальном ответе на обращение кочердыкцев глава поселения Евгений Гаврилюк в марте прошлого года объяснил это реформой здравоохранения, в ходе которой в медпункте осталось два медработника - завамбулаторией и фельдшер-терапевт: они не в состоянии одновременно вести прием, выезжать по вызовам и ставить капельницы в процедурном кабинете.

"Главный врач Октябрьской ЦРБ пытался доказать в министерстве здравоохранения Челябинской области необходимость сохранения ставки процедурной сестры в Кочердыкской амбулатории. Но этот вопрос не был решен из-за малой численности населения на территории Кочердыкского с/п, - пишет глава и, видимо, желая подсластить пилюлю, добавляет: - Дополнительно сообщаю, что на территории с. Кочердык планируется строительство ФАПа и круглосуточного поста скорой помощи. ФАП будет расположен по адресу: с. Кочердык, ул. Солнечная, 10а.

После такого ответа инициативная группа кочердыкцев начала бомбардировать обращениями главу района и региональный минздрав, пытаясь доказать, что их не так уж и мало. По справке, выданной в поселковой администрации, - 1355 человек. А вместе с жителями окрестных деревень Журавли, Горелое, Мяконьки, Лафетное, Черняконьки, Окунево и Банники, также приписанных к амбулатории, - больше трех тысяч. Разве этого недостаточно, чтобы иметь на всех хотя бы одну процедурную медсестру?

Здесь-то и началась путаница. Глава Октябрьского района Михаил Молчан сообщил, что в амбулатории Кочердыка работают фельдшеры для взрослых и детей, есть прививочный, процедурный и кабинет участкового врача-терапевта. По информации минздрава, кроме двух фельдшеров в амбулатории работают медсестра и лаборант. А главное, по данным на 1 февраля 2020 года, численность населения - 798 человек. А вот сведения правительства региона: на 31 декабря 2020-го в Кочердыке проживает 885 человек плюс еще 1750 приписанных к амбулатории жителей вышеперечисленных деревень. Между тем вопрос, много это или мало, так и остался открытым.

В ответ на запрос "Российской газеты", как штат сельской амбулатории зависит от численности населения, пришел ответ: никакими приказами и регламентами Минздрава РФ этот вопрос не регулируется.

"В 2016 году согласно приказу МУЗ "Октябрьская ЦРБ" от 21.03 в амбулатории с. Кочердык произведено сокращение - медицинская сестра процедурная - 0,5 ставки, - сообщили в ведомстве. - Данные функции возложены на фельдшеров амбулатории".

Выходит, никаких сокращений минздрав не проводил? А инициатива принадлежит главврачу ЦРБ, который, согласно ответу главы поселения Гаврилюка, пытался отстоять ставку?

Еще интереснее вышло с ФАПом. По данным правительства региона, в Октябрьском районе их планируется построить семь - один в 2021 году и шесть в 2022-м. Однако в Кочердыке, где есть своя амбулатория, возводить еще один фельдшерско-акушерский пункт сочли нецелесообразным. Правда, в 2017 году обсуждался вопрос открытия дополнительного офиса врача общей практики. Может быть, о нем говорил односельчанам глава Кочердыка? Как бы то ни было, люди ждут его до сих пор…

Зато амбулатория в Кочердыке, по информации минздрава, работает как часы. "За 2020 год в ней прошел 1751 прием, в том числе 911 - взрослого населения и 840 детей. На дому прошло 147 посещений. В процедурном кабинете за 2020 год проведен курс инъекций 180 пациентам, за январь 2021 года - 15 пациентам. Проводятся внутримышечные, внутривенные инъекции, имеется возможность проведения внутривенных капельных вливаний, общеклинические анализы", - следует из ответа минздрава.

- Уколы ставят, это правда, - рассказала "РГ" местная жительница Антонина Леготина. - А капельницы - нет. Ну сами посудите, это ведь не пятиминутное дело! Контролировать надо, а кому этим заниматься? У фельдшеров своей работы хватает, а медсестра кроме уколов и халаты стирает, и полы моет - на все руки от скуки!

- Не станут люди просто так подписи собирать, поверьте, - подытожил разговор переехавший в село 3,5 года назад Роман Рудоманов. - Ведь больше 400 человек петицию уже подписали!

Всю полученную в ходе этого разбирательства информацию "РГ" направила в адрес курирующего социальный блок первого вице-губернатора региона Ирины Гехт. Ответ не заставил себя ждать.

- Ситуация неоднозначная, но разрешимая, - сообщила Ирина Альфредовна. - С 15 февраля главным врачом ЦРБ в штатное расписание амбулатории села Кочердык вновь вводится 0,5 ставки процедурной медсестры.

- Штатная единица возвращена в связи с восстановлением плановой помощи, возобновлением диспансеризации и необходимостью наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, в том числе после перенесенного COVID-19, - пояснили, в свою очередь, в региональном минздраве.