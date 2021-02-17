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17.02.2021 16:53

Охота на работу

В Тюмени самые активные молодые соискатели в РФ
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 35(8386)
Самыми активными соискателями в России в прошлом году стали молодые тюменцы, опередив москвичей и петербуржцев: доля резюме, которыми они откликались на предлагаемые вакансии, составила 42,8 процента. При этом объявления из Тюменской области набирали до 14 откликов от рекрутеров - это седьмое место по стране. По уровню конкуренции за каждую вакансию - 8 человек - регион вышел на четвертую позицию. Такие данные привели эксперты рынка труда.

Чем запомнился 2020-й для тюменских эйчаров? По словам директора hh.ru Урал Оксаны Сидлецкой, переизбыток кадров задел сферы административного персонала, бухгалтерии, юриспруденции, массмедиа, безопасности. Востребованными у работодателей остались секторы продаж, строительства, производства, транспорта. Ожидаемо вырос спрос на медиков и фармацевтов, рабочих, айтишников.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Минувшие месяцы были непростыми во всех отношениях, но заработная плата в регионе не упала, а даже подросла на 1,3 тысячи рублей и составила в среднем 50,1 тысячи. В то же время существенно снизились доходы работающих в сфере страхования (с 46 до 37 тысяч) и в производственном секторе (с 58 до 52 тысяч), хотя последний все равно остался одним из самых привлекательных по уровню оплаты труда. Высокие доходы наниматели сулили также соискателям должностей топ-менеджеров (79 тысяч), владеющим профессией в сфере добычи сырья (почти 78 тысяч), строительстве (более 68 тысяч), медицине (свыше 58 тысяч), транспорте (около 53 тысяч). В два раза увеличилось в Тюменской области число вакансий для работников на удаленке и в полтора - для вахтовиков, что в принципе характерно для всего коронакризисного периода.

Надо сказать, что дистанционный формат стал серьезным испытанием не только для работодателей и работников, но и для рекрутеров, а также для государственной службы занятости. Поначалу было непросто выстроить взаимодействие с гражданами, признает экс-директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич, но впоследствии сотрудники ЦЗН научились без лишней бюрократии регистрировать обратившихся, присваивать статус безработного, выплачивать пособия, а также трудоустраивать через Интернет. На пике пандемии (конец июля - начало августа 2020 года) уровень регистрируемой безработицы достиг 5 процентов, на учете стояло около 38 тысяч человек. Для того чтобы восстановить численность занятых граждан, госведомство объединило усилия (и базы вакансий и работодателей) с hh.ru, "Деловой Россией", "Опорой России". В результате удалось создать более 8 тысяч временных рабочих мест, ввести систему стажировок для недавних выпускников и молодых специалистов (деньги им, как и наставнику, выплачивал региональный бюджет), поддержать самозанятых грантами в размере 192 тысяч рублей.

Если потребуется, департамент занятости готов в ближайшее время открыть еще 1,5 тысячи временных мест, в том числе в сотрудничестве с местными вузами, ведь соискателям без опыта в сегодняшних условиях найти работу непросто. Как рассказал руководитель центра развития карьеры и взаимодействия с выпускниками ТюмГУ Алексей Мартынов, с мая по август трудоустроено более 4000 студентов, в том числе почти 300 иностранцев. Теперь желающие заняты в проекте "Сириус. Лето" (сопровождение талантливых школьников) и занимают свободные позиции в вузовских лабораториях.

По данным Росстата, на 1 декабря 2020 года число занятых в Тюменской области составляло 694 тысячи человек. На доковидные показатели (697 тысяч) в регионе планируют выйти в четвертом квартале текущего года.

Кстати

Эксперты рынка труда уверены, что в 2021 году в Западной Сибири останется высоким спрос на специалистов по продажам и IT. Кроме того, они прогнозируют активность нанимателей из столичных городов в отношении работников из регионов (тут в помощь удаленный формат), гибридизацию рабочего графика (частично в офисе, частично дома), развитие корпоративной культуры и обучения, дальнейший рост автоматизации бизнес-процессов.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

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