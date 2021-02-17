Скверы, парки, набережные: Что и как благоустроят в городах Тюменской области

В новом году первым участником проекта "Регионы о главном", организованного экспертным институтом социальных исследований, стал губернатор Тюменской области Александр Моор. В 2020-м ЭИСИ провел 20 прямых эфиров с руководителями субъектов РФ. Теперь же, как пояснила руководитель департамента региональных программ института Дарья Кислицына, жизнь территорий решено обсуждать не в масштабе, а по самым ключевым позициям, чтобы продемонстрировать успехи одних управленцев, а другим дать возможность перенять лучшие практики. О том, как сибиряки понимают федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", Александр Моор рассказал в ходе трансляции в Instagram.

Руководитель региона отметил несколько главных блоков нацпроекта: это строительство современного и комфортного жилья (по итогам 2020 года строители сдали 1 582 000 квадратных метров, на 7 процентов перевыполнив план), ликвидацию ветхого и аварийного фонда (к 1 февраля уже выполнен план на весь 2021 год) и расселение горожан (за два минувших года квартиры получили 3,5 тысячи человек). Не менее важными губернатор считает ремонт дворовых территорий и реконструкцию зеленых уголков и площадок, причем не только в областной столице, но и в малых городах, исторических поселениях. За пять лет на благоустройство область потратила более пяти миллиардов рублей. Результаты таковы: в 15 муниципальных образованиях удалось привести в порядок 350 дворов и 137 общественных пространств; в самой Тюмени не так давно освежили 38 дворов и 7 общественных пространств, причем два последних - на федеральные гранты.

- В подобных конкурсах на один проект можно получить до 70 миллионов рублей. Для малой территории это хорошая сумма, - отметил Александр Моор. - Мы дважды подавали заявку по нашему Заводоуковску и только в прошлом году выиграли. К выполнению работ приступим уже скоро.

На вопрос Дарьи Кислицыной, как в Тюмени решают судьбу скверов, парков и тому подобных городских локаций, глава региона ответил, что при выборе объекта для реконструкции важен прямой диалог с жителями.

- Чтобы собрать и оценить максимальное количество мнений и предложений, нужно использовать все форматы общения, - подчеркнул он. - Тем более "Жилье и городская среда" вызывает интерес и позитивные эмоции у большинства земляков.

Благодаря обсуждению в Тюмени теперь есть уютная Гилевская роща, экопарк Затюменский, многоуровневая набережная на правой стороне реки Туры (любимое место выпускников). Все эти объекты имеют и экономический эффект. Несмотря на урезанный на ближайшие годы областной бюджет, местное правительство обещает не снижать объемы строек и выполнить все, что задумано, в рамках нацпроекта.

- Мы не откажемся ни от одной идеи, но, возможно, чуть-чуть сдвинемся на начало 2022 года, - заметил спикер.

Во время прямого эфира губернатор поделился амбициозными планами по поводу левобережной набережной и обустройства микрорайона рядом с городским озером Алебашево, в котором, ко всему, заинтересованы и частные инвесторы (до конца 2021 года в разработке проекта будет поставлена точка, первую очередь выполнят в 2023 году, а окончательный вид эта территория приобретет в 2026 году).

Губернатор также отметил, что в ближайшую пятилетку Тюмень может стать городом-миллионником, поэтому уже сейчас проектировать пространства в его границах нужно с умом. Это касается трасс, тротуаров, велосипедных дорожек, социальных и культурных объектов, всего того, что сделает жизнь тюменцев удобнее и приятнее.