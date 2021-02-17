Скверы, парки, набережные: Что и как благоустроят в городах Тюменской области

Новости

"Константина" перезапустят в формате сериала с "цветным" актером 12:51
На Ямале полицейский застрелил хаски, покусавшую детей 12:49
Прошедший 16 февраля снегопад добавил столичным сугробам 3 см 12:49
Зюганов: Выборная кампания не должна превратиться в гражданскую междоусобицу 12:45
Две трети жителей США высказались за создание третьей партии 12:42
Новая боевая экипировка может получить функцию электрообогрева 12:40
Школьники в Благовещенске потеряли сознание после распыления баллончика 12:21
В метро Москвы станет больше автоматов с зарядными устройствами 12:16
Володин призвал не допускать нарушения прав россиян в ходе думских выборов 12:12
В России рассекретили документы по освобождению Заполярья и Норвегии 12:08
Найден мертвым оператор "Войны и мира" Бондарчука Аветис Зенян 12:07
В Новой Москве появятся первые небоскребы 12:06
Путин не видит ничего необычного в поведении Запада в отношении России 12:04
Володин: ГД в эту сессию завершит работу по реализации поправок к Конституции 12:01
Простуда или пневмония: Врачи выясняют диагноз Михаила Боярского 11:56
Путин заявил о недопустимости ударов по суверенитету России 11:55
Тюменские ученые разработают умные лампы для "жаворонков" и "сов" 11:55
На Сахалине машина скорой помощи попала в снежную лавину 11:53
Первый трейлер новой экранизации Mortal Kombat выйдет 18 февраля 11:51
В январе 76 домов исключены из реестра проблемных 11:40
В Петербурге задержали гадалку, "снявшую порчу" за один миллион рублей 11:38
Минфин настаивает на обнулении импортных пошлин на бриллианты 11:36
Причиной смерти найденного на Ямале мамонта мог стать несчастный случай 11:36
В Новосибирске мужчина избил маленького внука на глазах других детей 11:35
Актер Кахи Кавсадзе госпитализирован в тяжелом состоянии 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 12:18
Рубрика: Власть

Скверы, парки, набережные: Что и как благоустроят в городах Тюменской области

Текст: Анастасия Ландышева (Тюмень)
В новом году первым участником проекта "Регионы о главном", организованного экспертным институтом социальных исследований, стал губернатор Тюменской области Александр Моор. В 2020-м ЭИСИ провел 20 прямых эфиров с руководителями субъектов РФ. Теперь же, как пояснила руководитель департамента региональных программ института Дарья Кислицына, жизнь территорий решено обсуждать не в масштабе, а по самым ключевым позициям, чтобы продемонстрировать успехи одних управленцев, а другим дать возможность перенять лучшие практики. О том, как сибиряки понимают федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", Александр Моор рассказал в ходе трансляции в Instagram.
Фото: Ирина Комарова/РГ Фото: Ирина Комарова/РГ
Фото: Ирина Комарова/РГ

Руководитель региона отметил несколько главных блоков нацпроекта: это строительство современного и комфортного жилья (по итогам 2020 года строители сдали 1 582 000 квадратных метров, на 7 процентов перевыполнив план), ликвидацию ветхого и аварийного фонда (к 1 февраля уже выполнен план на весь 2021 год) и расселение горожан (за два минувших года квартиры получили 3,5 тысячи человек). Не менее важными губернатор считает ремонт дворовых территорий и реконструкцию зеленых уголков и площадок, причем не только в областной столице, но и в малых городах, исторических поселениях. За пять лет на благоустройство область потратила более пяти миллиардов рублей. Результаты таковы: в 15 муниципальных образованиях удалось привести в порядок 350 дворов и 137 общественных пространств; в самой Тюмени не так давно освежили 38 дворов и 7 общественных пространств, причем два последних - на федеральные гранты.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Тюменские застройщики сохранили темпы ввода жилья и соцобъектов в период пандемии

- В подобных конкурсах на один проект можно получить до 70 миллионов рублей. Для малой территории это хорошая сумма, - отметил Александр Моор. - Мы дважды подавали заявку по нашему Заводоуковску и только в прошлом году выиграли. К выполнению работ приступим уже скоро.

На вопрос Дарьи Кислицыной, как в Тюмени решают судьбу скверов, парков и тому подобных городских локаций, глава региона ответил, что при выборе объекта для реконструкции важен прямой диалог с жителями.

- Чтобы собрать и оценить максимальное количество мнений и предложений, нужно использовать все форматы общения, - подчеркнул он. - Тем более "Жилье и городская среда" вызывает интерес и позитивные эмоции у большинства земляков.

Благодаря обсуждению в Тюмени теперь есть уютная Гилевская роща, экопарк Затюменский, многоуровневая набережная на правой стороне реки Туры (любимое место выпускников). Все эти объекты имеют и экономический эффект. Несмотря на урезанный на ближайшие годы областной бюджет, местное правительство обещает не снижать объемы строек и выполнить все, что задумано, в рамках нацпроекта.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
В Тюменской области аварийное жилье расселят раньше срока

- Мы не откажемся ни от одной идеи, но, возможно, чуть-чуть сдвинемся на начало 2022 года, - заметил спикер.

Во время прямого эфира губернатор поделился амбициозными планами по поводу левобережной набережной и обустройства микрорайона рядом с городским озером Алебашево, в котором, ко всему, заинтересованы и частные инвесторы (до конца 2021 года в разработке проекта будет поставлена точка, первую очередь выполнят в 2023 году, а окончательный вид эта территория приобретет в 2026 году).

Губернатор также отметил, что в ближайшую пятилетку Тюмень может стать городом-миллионником, поэтому уже сейчас проектировать пространства в его границах нужно с умом. Это касается трасс, тротуаров, велосипедных дорожек, социальных и культурных объектов, всего того, что сделает жизнь тюменцев удобнее и приятнее.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее

Главное сегодня

Путин заявил о недопустимости ударов по суверенитету России
Совфед ввел штрафы за нарушение правил работы физлиц и НКО-иноагентов
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
За сутки в России подтверждено 12 828 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Минсельхозе назвали причины роста цен на картофель
Как помочь безработным, семьям с детьми и неопытным инвесторам
Кремль: Парад Победы в 2021 году точно состоится