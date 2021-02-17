Тобольские ученые обнаружили новый гриб

Окрестности производственной площадки крупнейшего нефтехимического комплекса страны близ Тобольска - место поистине уникальное. Здесь, например, были сделаны две недавние удивительные научные находки - исчезающий вид растения и новый гриб.

Уже шесть лет сотрудники Тобольской комплексной научной станции УрО РАН ведут мониторинг биоразнообразия (встречаемость, численность, обилие видов, их экологические предпочтения, динамика состояний популяций, которая зависит как от природных, так и антропогенных факторов) на участках общей площадью четыре квадратных километра. За это время ученые обнаружили свыше 20 видов растений, грибов и животных, занесенных в Красные книги Тюменской области и России. Ведущий научный сотрудник станции, доктор биологических наук Ольга Капитонова говорит, что если охватить территорию в радиусе 10-15 километров от комбината, то перечень находок "краснокнижных" видов существенно увеличится.

- Стоит лишь упомянуть урочище Чистое болото к северу от города, где мы увидели почти все известные в регионе виды орхидных, в том числе считавшиеся исчезнувшими! В лесо-болотном массиве свой дом нашли более 25 охраняемых видов растений, животных и грибов, - объясняет она.

Фото: Архив Ольги и Владимира Капитоновых

Из последних открытий местных ученых можно назвать желтоцвет апеннинский и крепидот тобольский. Причем растение спустя век после первого обнаружения сотрудником Тобольского губернского музея Ивановским (то есть все это время оно считалось исчезнувшим с территории Тюменской области) благодаря фотографии, которую сделал коллега-орнитолог Евгений Баянов, нашла как раз-таки Ольга.

- Евгения Сергеевича мы пригласили из Тюмени, чтобы провести работу по учету птиц на мониторинговых участках. Во время исследовательских прогулок по окрестностям Тобольска он и сфотографировал одну куртину незнакомого ему растения - оно бросалось в глаза яркими желтыми цветками на фоне еще негустого раннелетнего травостоя. Я увидела снимок и признала желтоцвет апеннинский, который впервые для Тюменской области был указан в 1911 году, - поделилась с "РГ" историей Капитонова.

Гриб крепидот - "добыча" ее мужа Владимира, научного сотрудника станции, миколога.

История находки, которая так взволновала не только специалистов, но и обывателей, не детективная, но внимания заслуживающая. В ходе плановых мониторинговых исследований в окрестностях недавно запущенного в эксплуатацию комбината Владимир Капитонов заметил необычный гриб желто-оранжевой окраски, с нежным белым опушением в основании шляпки, что сразу отличало его от других известных в России видов крепидотов.

- Молекулярно-генетические исследования образца, проведенные коллегами из Венгерской академии наук, подтвердили видовую самостоятельность нашего крепидота. Свое научное название Crepidotus tobolensis (Крепидот тобольский) он получил в честь Тобольска, где впервые был обнаружен. За пределами города новый вид крепидота также был отмечен в Красноярском крае. Учитывая тот факт, что в сибирских лесах гриб растет на мертвой древесине осины, мы надеемся, что со временем география его находок расширится за счет других регионов России, где распространены осиновые леса, - рассказала Ольга Капитонова.

Добавим, что желтоцвет, поскольку сейчас представлен достаточно многочисленной популяцией, в новое издание региональной Красной книги занесен с категорией "1" вместо "0". Многочисленные находки нового гриба в тобольских лесах позволяют надеяться, что он избежит участи пополнить список "краснокнижных" видов.

Между тем

В списке обнаруженных за последние шесть лет рядом с Тобольском видов растений, животных и грибов, занесенных в Красные книги Тюменской области и Российской Федерации можно отметить такие сосудистые растения как гроздовник виргинский, фегоптерис связывающий, щитовник мужской, борец вьющийся, желтоцвет апеннинский (адонис сибирский), хохлатка плотная, липа сердцевидная, лук мелкосетчатый (черемша), венерин башмачок крапчатый, венерин башмачок настоящий, гнездовка настоящая, мякотница однолистная, тайник яйцевидный. К этому списку следует добавить еще восемь видов "краснокнижных" макромицетов (грибов) и три вида птиц (обыкновенный осоед, орлан-белохвост и сплюшка).