Ученые разработали сходный с костью композит для имплантов

Новости

Водителей столичного региона предупредили о перекрытиях трасс 11:07
В Подмосковье украли машину за 2 миллиона рублей 11:04
Десантные корабли типа "Иван Грен" увеличат в полтора раза 11:04
Матвиенко: В Совфеде впервые не выявлено ни одного случая COVID-19 11:03
Причиной пожара с погибшими в Екатеринбурге мог стать поджог 11:02
В Москве иномарка снесла остановку с пассажиром 10:58
В Москве привиться от COVID-19 можно будет на ВДНХ и в ТЦ "Европейский" 10:55
Перелетные птицы могут позже вернуться в столичный регион 10:54
Чернышенко: Почти 200 госуслуг перейдут в онлайн-формат к 2023 году 10:50
Названы самые редкие имена новорожденных в Подмосковье 10:46
Совфед назначил пятерых членов Центризбиркома 10:41
Заболевший COVID Юрий Соломин рассказал о своем состоянии 10:40
Медведев станет третьей ракеткой мира после успеха на Australian Open 10:39
Объявлены номинанты премии Гильдии сценаристов Америки 10:32
В Крыму с марта отменят большую часть ограничений по COVID-19 10:24
Морковь и картофель подорожали за год больше чем на треть 10:06
Жена Ким Чен Ына появилась на публике после года отсутствия 10:01
Севмаш рассказал о строительстве восьми АПЛ типа "Ясень-М" 09:53
На Ямале присяжные осудили ранее оправданного мужчину, сбившего людей 09:43
В Хабаровске осудили местного жителя за подготовку теракта 09:35
Власти Эстонии обеспокоены миллиардной дырой в бюджете страны 09:31
Барто или Маршак? Тест к 115-летию Агнии Барто 09:30
В Челябинске вскрыли новые хищения при реконструкции оперного театра 09:18
В Пермском крае туристка погибла, упав в 30-метровое ущелье 09:14
Губернатор японской префектуры выступил против открытия Олимпиады 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 10:40
Рубрика: Общество

Ученые разработали сходный с костью композит для имплантов

Текст: Татьяна Воробьева
Международная группа ученых разработала новый класс материалов на основе магния и титана. У композита - уникальные свойства ("невиданные ранее", как говорят сами специалисты), и благодаря им он может стать одним из самых перспективных для изготовления костных имплантов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Материал обладает одновременно повышенной прочностью и очень низким модулем упругости (так называемым модулем Юнга - это физическая величина, характеризующая способность сопротивляться растяжению, сжатию при упругой деформации).

Импланты на основе таких биометариалов обеспечивают быстрое заживление твердых тканей, так как их свойства сопоставимы с упругостью костей. Модуль Юнга созданного композита находится в диапазоне значений, которые соответствуют характеристикам человеческой кости. Такой имплант не будет смещаться или деформироваться.

Фото: iStock
Ученые разработали новый вид биосовместимых имплантатов из титана

"У магния модуль упругости - 45 гигапаскалей, у титана - 110 гигапаскалей, у композитного материала - 17,6 - меньше, чем у магниевой фазы с наименьшим модулем упругости. Это привело нас в недоумение, ничего подобного мы еще не видели", - рассказывает Илья Окулов, участник исследовательской группы, научный сотрудник Уральского федерального университета, Бременского университета и Института материаловедения имени Лейбница, Университета Тохоку.

Ученые предположили: это вызвано тем, что магниевая и титановая фазы несмешиваемы.

"В процессе создания композита фаза магния находится в жидком, расплавленном состоянии, а титановая - в твердом. При охлаждении композита фаза магния затвердевает. При этом объем магния последовательно уменьшается, что должно привести к образованию пор. В нашей модели мы распределили поры - пустоты - вдоль границы фаз - интерфейса. Присутствие пор в зоне интерфейса ослабляет его, и это ведет к значительному уменьшению модуля упругости, что мы и наблюдали при моделировании", - пояснили Илья Окулов способ получения пористого композита. Кстати метод этот был применен впервые.

В регионах Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
За сутки в России подтверждено 12 828 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Минсельхозе назвали причины роста цен на картофель
Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Несырьевой экспорт обновил рекорд и превысил 161,1 млрд долларов
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии