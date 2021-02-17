- По предварительным данным, ответственный за озеленение городской комитет дорожного хозяйства разделил работы на проспекте Ленина на несколько контрактов, не превышающих 600 тысяч рублей, чтобы заключить прямые договоры, минуя конкурентные процедуры, - сообщила представитель УФАС региона Наталья Мартынюк. - При этом все договоры имеют единую форму и заключены в один временной период.
В материалах, переданных в УФАС полицией, в частности, имеются сведения о том, что руководитель комитета дорожного хозяйства на одном из совещаний представил подчиненным сотрудника одного из городских научно-производственных объединений (НПО), сообщив, что именно эта организация будет заниматься озеленением проспекта Ленина. На замечание о том, что заключение такого договора без проведения торгов противоречит законодательству, чиновник заявил, что на проведение конкурсных процедур нет времени, поэтому следует заключить договоры с несколькими организациями.
В итоге сбор коммерческих предложений не осуществлялся, запросы не направлялись, все предложения участников были подготовлены и переданы заказчику практически одновременно. Причем один из индивидуальных предпринимателей умудрился подать свое за девять дней до того, как зарегистрировался в качестве ИП.
Еще три участника, согласно справке управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона, перечислили деньги на счет НПО с назначением платежей "за посадочный материал". А потому антимонопольщики не исключают, что в схеме были задействованы подставные фирмы, заключавшие договоры от имени НПО, как утвержденного комитетом "озеленителя".
Стоит отметить, что заключение картельных соглашений чревато как для чиновников, так и для представителей бизнеса. Последним грозят оборотные штрафы со всех полученных доходов. Рассмотрение дела назначено в УФАС на 5 марта.