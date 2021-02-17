Челябинское УФАС России возбудило дело о картельном сговоре между заказчиками и исполнителями контрактов по озеленению Челябинска. По информации ГУ МВД региона, контракт на сумму свыше трех миллионов рублей искусственно раздробили, чтобы избежать соблюдения конкурентных процедур. Под подозрение попали чиновники мэрии, два ООО и восемь ИП.

- По предварительным данным, ответственный за озеленение городской комитет дорожного хозяйства разделил работы на проспекте Ленина на несколько контрактов, не превышающих 600 тысяч рублей, чтобы заключить прямые договоры, минуя конкурентные процедуры, - сообщила представитель УФАС региона Наталья Мартынюк. - При этом все договоры имеют единую форму и заключены в один временной период.

В материалах, переданных в УФАС полицией, в частности, имеются сведения о том, что руководитель комитета дорожного хозяйства на одном из совещаний представил подчиненным сотрудника одного из городских научно-производственных объединений (НПО), сообщив, что именно эта организация будет заниматься озеленением проспекта Ленина. На замечание о том, что заключение такого договора без проведения торгов противоречит законодательству, чиновник заявил, что на проведение конкурсных процедур нет времени, поэтому следует заключить договоры с несколькими организациями.

В итоге сбор коммерческих предложений не осуществлялся, запросы не направлялись, все предложения участников были подготовлены и переданы заказчику практически одновременно. Причем один из индивидуальных предпринимателей умудрился подать свое за девять дней до того, как зарегистрировался в качестве ИП.

Еще три участника, согласно справке управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона, перечислили деньги на счет НПО с назначением платежей "за посадочный материал". А потому антимонопольщики не исключают, что в схеме были задействованы подставные фирмы, заключавшие договоры от имени НПО, как утвержденного комитетом "озеленителя".

Стоит отметить, что заключение картельных соглашений чревато как для чиновников, так и для представителей бизнеса. Последним грозят оборотные штрафы со всех полученных доходов. Рассмотрение дела назначено в УФАС на 5 марта.