Потребление услуг связи и интернета в 2020 году выросло в Свердловской области на четверть, а в некоторых городах даже на треть, сообщили местные телекомкомпании. Основным вызовом для провайдеров стало обеспечение развития сетей в спальных районах и частном секторе, куда переместились многие абоненты. Для этого участники рынка оснастили базовые станции технологией 4G и разработали новые тарифы.

Что пользовалось спросом? Как рассказал заместитель директора екатеринбургского филиала "Ростелекома" - директор по прикладным проектам Никита Жильцов, b2b-сегменту оперативно потребовалось организовать удаленные рабочие места и хранить информацию в центрах обработки данных. За облачными услугами в прошлом году обратилось на 30 процентов больше компаний, чем в 2019-м. На дискуссионной онлайн-площадке, организованной АЦ "Эксперт" и журналом "Эксперт-Урал", опытом поделились и другие компании.

- Фокусным направлением на b2b-рынке стало развитие услуг на основе аналитики больших данных. Одна из них - таргетированная SMS-рассылка - оказалась очень востребована у малого и среднего бизнеса в период пандемии. Она позволила находить и привлекать новых клиентов, информировать целевую аудиторию о новом формате работы, акциях, появлении нового направления деятельности. Внимание банковской сферы привлекли услуги на базе BigData - мониторинг клиентских событий, скоринг и верификация. В результате выручка от неголосовых услуг в 2020 году выросла в 2,5 раза, - сообщила руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона "Урал" Tele2 Татьяна Филиппова.

Несмотря на выгоды, которые сулил операторам переход многих работников на удаленку, нагрузка на сети оказалась огромной. Понадобилось закупать дополнительное оборудование и оперативно запускать его в новых очагах интернет-активности. В среднем каждый клиент в Свердловской области стал потреблять в полтора раза больше трафика, чем до пандемии, говорит технический директор уральского филиала "Мегафона" Антон Щербаков.

Нагрузка на сети оказалась огромной: в среднем каждый клиент стал потреблять в 1,5 раза больше трафика

- Видеоконференции и звонки - лишь часть потребляемого объема. Помимо работы, клиенты начали активнее смотреть фильмы, читать (рост таких сервисов составил 30 процентов), в два раза чаще использовали наши игровые платформы. Потребление сместилось из офисов в сторону микрорайонов, коттеджных поселков, которые нужно было обеспечивать дополнительной инфраструктурой, - поясняет он.

В Челябинской области весной также отметили резкий рост трафика как в многоквартирных домах, так и за городом. Лидеры телекомрынка отмечают, что минувший год повлек не только нежелание возвращаться в офис, но и в целом изменил привычные способы коммуникации.

- Доля личных обращений в абонентский отдел снижается, а аудитория онлайн-сервисов, напротив, растет: свою эффективность доказала роботизация контактцентра и чата технической поддержки. Еще за год до пандемии мы начали активно подключать к Сети малые населенные пункты (сейчас их уже более 300 - это более 270 тысяч частных домохозяйств) и разработали супер-апп, чтобы уменьшить социальные контакты: более миллиона пользователей (и это не только наши абоненты) могут решать с помощью него множество социальных вопросов. Все это позволило нам развиваться и во время пандемии, - рассказал один из руководителей компании "Интерсвязь" Дмитрий Ботов.

Сейчас в разработке компании сервисы "умного города", в том числе для видеонаблюдения, контроля за парковкой и дворами, а также разработки в сфере промышленного интернета. Эксперты прогнозируют, что развитие комплексной инфраструктуры с полным набором цифровых услуг будет усиливаться.

- Мы видим интерес потребителей к реализации проектов под ключ по сервисной модели. Трендом будущих лет станут продукты и сервисы, ориентированные на конечного потребителя, которые не зависят от его местоположения и имеют возможность меняться, адаптироваться под нужный запрос. Поэтому передача телеком-услуг и сервисов на аутсорсинг позволит компаниям более гибко реагировать на запросы рынка, - резюмирует Никита Жильцов.

Он полагает, что к 2024 году до 40 процентов российских телекомкомпаний будут сочетать офлайн- и онлайн-форматы работы, а удаленный режим труда останется востребованным в различных отраслях, особенно в сегменте услуг. Вместе с тем главным вызовом для операторов остается вопрос кибербезопасности, защиты пользовательских данных, так как число преступлений в цифровой сфере растет вместе с числом услуг и потребителей.