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17.02.2021 07:47
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге сгорел дом, погибли два человека

Текст: Екатерина Призова

В ночь со вторника на среду в Екатеринбурге на улице Красноуфимская сгорел частный жилой дом.

На Ямале сгорело общежитие

Сообщение о возгорание поступило в экстренные службы в 00:49 по местному времени. Площадь пожара составила 120 квадратных метров: огонь уничтожил все надворные постройки и само жилище.

"При разборке сгоревших конструкций были обнаружены двое погибших", - сообщили в пресс-службе главка МЧС Свердловской области.

В 02:20 открытое горение удалось ликвидировать, проливку завершили в 07:17. В тушении пожара были задействованы три машины и дюжина спасателей.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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