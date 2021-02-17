Про новую постановку Екатеринбургского ТЮЗа "Ретро" можно написать "блистательная". Но это штамп, звонкий и пустой. Спектакль наполнен тихим светом, он мерцает, как дорогой жемчуг, только всмотрись - и глаз не оторвать. Поэтому любителям модной и броской театральной "бижутерии" вряд ли стоит мчаться в кассу за билетами (спойлер: их давно нет). И не зря театр поставил на афише "14+": нет-нет, ничего такого, просто есть некоторые вещи, которые понимаешь только с годами.

Пьеса Александра Галина написана в прошлом веке, в конце семидесятых, в другой стране и о других людях. Но вряд ли многие произведения из разряда "современной драматургии", которыми так славен на весь театральный мир Екатеринбург, смогут сравниться с ней в актуальности. Здесь вечная проблема отцов и детей, рассказ о смешных, жалких, капризных, одиноких, всем мешающих стариках и о их занятых, предприимчивых, но заботливых детях, точно знающих, как их бестолковым родителям следует протирать пыль, сколько класть сметаны в суп, какую надевать рубашку и как правильно жить в стремительно меняющемся мире.

Театралы без всяких рецензий понимают, какого уровня актерскую игру они имеют счастье видеть в спектакле

Супруги Людмила и Леонид ищут новую спутницу жизни овдовевшему отцу Людмилы. Наталия Кузнецова и Сергей Монгилев весьма убедительны в ролях детей, готовых причинять добро, невзирая на сопротивление. Они оба даже вызывают сочувствие, поскольку вредные старики заботы не ценят, начать жизнь заново не желают, а так и норовят спрятаться обратно в привычную скорлупу одиночества и депрессии. Да еще и три потенциальные невесты одного жениха приходят в одно время, создавая совершенно водевильную ситуацию. Смешно? Ни капельки. Не может быть смешна прожитая жизнь, хотя бы и трудная, и нескладная, и совсем - о ужас! - не успешная.

Николая Михайловича, жениха поневоле, играет народный артист России Владимир Нестеров, Розу Александровну, бывшую балерину, наивную и смешную в своем запоздалом кокетстве, - народная артистка России Любовь Ворожцова, медсестру, сторонницу ЗОЖ Нину Ивановну - Любовь Иванская, погруженную в заботу о внуках Диану Владимировну - заслуженная артистка России Любовь Ревякина. Я не поленилась посчитать: если сложить общий трудовой стаж этого квартета в ТЮЗе, получится почти 190 лет! Театралы, знающие этих артистов, без всяких рецензий понимают, какого уровня актерскую игру они имеют счастье видеть в спектакле. А те, кто не знает, - не упустите шанс узнать, как это бывает, когда актер просто молчит, держит паузу, а зритель хватается за носовой платок или за сердце.

И отдельное зрительское спасибо молодому режиссеру Павлу Пронину за то, что он, по завету Немировича-Данченко, "умер" в своих великолепных актерах, был деликатен и ненавязчив, но сумел сплести все нити в безупречное полотно, не размалеванное "концепциями" и "приемами", - редкое и ценное профессиональное умение в сегодняшнем театре.

- А вы заметили: все три актрисы - Любови? - спросила меня в антракте сотрудница театра. - Мы говорим, что в этот спектакль мы вложили всю любовь нашего театра.

Почему этим простым рецептом так редко пользуются?