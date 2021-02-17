Новости

Регулярное потребление кофе изменяет структуру мозга 17:17
Вышел трейлер диснеевской "Круэллы" с Эммой Стоун 17:14
В МХАТ им. Горького назначен новый исполнительный директор 17:10
"Спутник V" зарегистрировали в Габоне 17:01
Завершено расследование дела о сокрытии 265 млн рублей от налогообложения 17:00
В Карелии полицейских наградили за спасение девушки из ледяной реки 16:49
Володин назвал Россию "последним островом свободы" 16:48
"Единая Россия" проведет акцию в честь Дня защитника Отечества 16:45
Сериал "Сваты" не закрывается и получит финальный сезон 16:45
Российские биатлонисты Латыпов и Павлова выступят в сингл-миксте на ЧМ 16:31
Нескольким категориям граждан разрешили жить без прописки 16:28
"Квартет И" хочет снять ремейк фильма "Еще по одной" 16:23
Крымский винодел возродил древние сорта винограда из последнего куста 16:22
COVID-19 не подтвердился: Михаила Боярского выписали из больницы 16:19
Матвиенко надеется на снятие основных ограничений по COVID к концу мая 15:59
В Следственном комитете создано поисковое движение 15:58
Единая платформа по искусственному интеллекту упростит работу врачам 15:56
"Газпром" представил интерактивную карту газификации регионов России 15:53
Танк "Армата" впервые представят за рубежом в ОАЭ 15:53
В Чите в результате ссоры соседей застрелили девятилетнюю девочку 15:51
Деревня под Омском осталась без жителей после убийства пенсионера 15:47
Ряд министерств передадут шефство над стройками "Единому заказчику" 15:42
Штраф за поврежденный подснежник в Турции равен стоимости машины 15:41
Эксперт рассказал, когда снизятся цены на продукты 15:34
Собянин рассказал о развитии системы поддержки людей с ментальными особенностями 15:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 16:35

В гонке лидирует местный

Власти определились с поставщиком трамваев для Южного Урала
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 35(8386)
Интрига, связанная с обкаткой четвертой по счету новой модели низкопольного трамвая в Челябинске ("РГ" сообщила о ней в материале "Участник заезда № 4", "Экономика Уральского округа" от 21.01.2021), ожидаемо разрешилась в пользу местного производителя. Власти региона сообщили о намерении в течение четырех лет приобрести 200 новых вагонов производства усть-катавского завода (УКВЗ).

Программное заявление о реновации трамвайного парка глава региона Алексей Текслер сделал после того, как прокатился в односекционном вагоне УКВЗ, прибывшем в Челябинск для испытаний в середине января. По всей видимости, новая модель, изготовленная вагоностроителями после не безоблачных испытаний большого, трехсекционного трамвая, оправдала ожидания. Она на 10 метров короче прежней, имеет 33 места для сидения, самую современную начинку, включая климат-контроль, а главное, этот вагон - маневренный и легкий, что немаловажно для быстрого передвижения по Челябинску.

В 2021-м начнется строительство нового цеха, который планируется пустить через год, существенно увеличив мощности предприятия

- Потребовалось время, чтобы наладить на предприятии производство новых трамваев, будем двигаться в сторону модернизации, - заявил глава региона. - Усть-Катав - крупнейший производитель, и это наша принципиальная позиция. В планах в течение трех-четырех лет с его помощью существенно обновить трамвайный парк в Челябинске и Магнитогорске.

По решению властей в этом году из областного бюджета на модернизацию путевого хозяйства (за год планируется отремонтировать 10 километров рельсов), покупку 30 трамвайных вагонов для Челябинска и девяти для Магнитогорска выделено 1,3 миллиарда рублей. Пока это будут трамваи предыдущей серии. Однако со следующего года регион начнет покупать новую модель - сегодня трамвай носит символический номер "001" и, видимо, изготовлен в единственном экземпляре.

С руководством госкорпорации "Роскосмос", в которую входит УКВЗ, уже достигнуты договоренности о расширении сборочного производства. В 2021-м на заводе начнется строительство нового цеха, который планируется пустить через год, существенно увеличив мощности предприятия.

Фото: Пресс-служба миндортранса Челябинской области
В Челябинске обкатают новый укороченный трамвай

Таким образом, в "тренировочных заездах" по Челябинску, в которых кроме вагонов УКВЗ принимали участие модели из соседней Свердловской и даже Ярославской областей, пока лидируют местные производители.

Чем закончится "гонка по рельсам", челябинцы гадают уже не первый год. О грядущем обновлении трамвайного парка тогда еще и. о. губернатора Алексей Текслер заявил летом 2019-го, рассказав, что уже в будущем году есть возможность по программе "Чистый воздух" направить на приобретение новых трамваев миллиард рублей. Однако в планы вмешалась пандемия и вызванное ею перераспределение средств в резервный фонд правительства РФ.

В этом году миндортранс Челябинской области в ответ на запрос "РГ" сообщил о возможной покупке трамваев для Челябинска за счет федеральных программ на сумму в 2,45 миллиарда рублей и проведение капитальных ремонтов путевого хозяйства еще на миллиард. Однако часть средств по решению губернатора зарезервирована и в региональной казне. Видимо, на случай, если в вопрос выделения федерального финансирования вновь вмешаются форс-мажорные обстоятельства.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Путин оценил идею продовольственных сертификатов
Володин назвал Россию "последним островом свободы"
МИД: Россия может перейти к политике сдерживания США
Совфед одобрил закон о штрафах за цензуру российских СМИ в интернете
Минсельхоз прокомментировал данные о росте цен на яйца и мясо птицы