Интрига, связанная с обкаткой четвертой по счету новой модели низкопольного трамвая в Челябинске ("РГ" сообщила о ней в материале "Участник заезда № 4", "Экономика Уральского округа" от 21.01.2021), ожидаемо разрешилась в пользу местного производителя. Власти региона сообщили о намерении в течение четырех лет приобрести 200 новых вагонов производства усть-катавского завода (УКВЗ).

Программное заявление о реновации трамвайного парка глава региона Алексей Текслер сделал после того, как прокатился в односекционном вагоне УКВЗ, прибывшем в Челябинск для испытаний в середине января. По всей видимости, новая модель, изготовленная вагоностроителями после не безоблачных испытаний большого, трехсекционного трамвая, оправдала ожидания. Она на 10 метров короче прежней, имеет 33 места для сидения, самую современную начинку, включая климат-контроль, а главное, этот вагон - маневренный и легкий, что немаловажно для быстрого передвижения по Челябинску.

В 2021-м начнется строительство нового цеха, который планируется пустить через год, существенно увеличив мощности предприятия

- Потребовалось время, чтобы наладить на предприятии производство новых трамваев, будем двигаться в сторону модернизации, - заявил глава региона. - Усть-Катав - крупнейший производитель, и это наша принципиальная позиция. В планах в течение трех-четырех лет с его помощью существенно обновить трамвайный парк в Челябинске и Магнитогорске.

По решению властей в этом году из областного бюджета на модернизацию путевого хозяйства (за год планируется отремонтировать 10 километров рельсов), покупку 30 трамвайных вагонов для Челябинска и девяти для Магнитогорска выделено 1,3 миллиарда рублей. Пока это будут трамваи предыдущей серии. Однако со следующего года регион начнет покупать новую модель - сегодня трамвай носит символический номер "001" и, видимо, изготовлен в единственном экземпляре.

С руководством госкорпорации "Роскосмос", в которую входит УКВЗ, уже достигнуты договоренности о расширении сборочного производства. В 2021-м на заводе начнется строительство нового цеха, который планируется пустить через год, существенно увеличив мощности предприятия.

Таким образом, в "тренировочных заездах" по Челябинску, в которых кроме вагонов УКВЗ принимали участие модели из соседней Свердловской и даже Ярославской областей, пока лидируют местные производители.

Чем закончится "гонка по рельсам", челябинцы гадают уже не первый год. О грядущем обновлении трамвайного парка тогда еще и. о. губернатора Алексей Текслер заявил летом 2019-го, рассказав, что уже в будущем году есть возможность по программе "Чистый воздух" направить на приобретение новых трамваев миллиард рублей. Однако в планы вмешалась пандемия и вызванное ею перераспределение средств в резервный фонд правительства РФ.

В этом году миндортранс Челябинской области в ответ на запрос "РГ" сообщил о возможной покупке трамваев для Челябинска за счет федеральных программ на сумму в 2,45 миллиарда рублей и проведение капитальных ремонтов путевого хозяйства еще на миллиард. Однако часть средств по решению губернатора зарезервирована и в региональной казне. Видимо, на случай, если в вопрос выделения федерального финансирования вновь вмешаются форс-мажорные обстоятельства.