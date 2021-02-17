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17.02.2021 09:43
Рубрика: Происшествия

На Ямале присяжные осудили ранее оправданного мужчину, сбившего людей

Текст: Татьяна Воробьева

На Ямале повторно рассмотрели дело 2017 года, обвиняемым по которому выступил 35-летний местный житель, пытавшийся на машине сбить несколько человек. Ранее он был оправдан, но по нынешнему приговору понесет наказание.

Ночью 31 июля 2017 года фигурант поссорился с группой молодых людей, сел за руль своей Subaru Forester и, направив ее на стоявших на обочине оппонентов, сбил их. "В результате одному потерпевшему причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия, жизнь второго спасли вовремя подоспевшие медики", - рассказали в пресс-службе прокуратуры автономного округа.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Присяжные стали чаще оправдывать подсудимых

Второго февраля 2019 года присяжные оправдали ямальца, но прокуратура обжаловала это решение в связи с систематическим нарушением закона со стороны защиты. В прошлом году, 21 апреля, Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге согласился с доводами ведомства и отменил оправдательный приговор.

При повторном рассмотрении дела присяжные заседатели признали факт правонарушения доказанным. На основании их вердикта подсудимый признан виновным в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью.

Он проведет 16 лет в колонии строгого режима. Также по приговору ему назначено ограничение свободы на полтора года с лишением права управлять транспортным средством на срок три года.

"В счет компенсации причиненного оставшемуся в живых потерпевшему физического и морального вреда с фигуранта взыскано полмиллиона. Subaru Forester конфискована как орудие преступления", - уточнили в прокуратуре ЯНАО.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО

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