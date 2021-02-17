РФ, Турция и Иран подтвердили приверженность договоренностям по Сирии

Россия, Турция и Иран выступают за независимость, единство и территориальную целостность Сирии, конфликт в которой может быть решен только путем политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН. Об этом говорится в совместном заявлении представителей трех стран, опубликованном на сайте МИД РФ по итогам прошедшей в Сочи встречи в "астанинском формате".

В документе, состоящем из 17 пунктов, подчеркивается, что страны-гаранты привержены имеющимся соглашениям, в частности, о суверенитете, независимости, единстве и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН. Представители России, Турции и Ирана выразили обеспокоенность продолжающейся на территории Сирии террористической деятельности, которая ведет к жертвам среди мирных жителей, а также готовность продолжать сотрудничество по окончательной ликвидации запрещенных в России группировок ИГ, "Аль-Каида" и других, связанных с ними. При этом были отвергнуты все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом. В совместном заявлении отмечается, что под ними скрываются планы, направленные на подрыв единства Сирии, захват источников нефти.

Представители стран-гарантов в очередной раз подчеркнули, что "сирийский конфликт не имеет военного решения", он может быть решен только путем "жизнеспособного и долгосрочного политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254". В этой процессе важную роль играет Конституционный комитет в Женеве.

При этом Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся военные нападения израильской армии и призвали прекратить действия, угрожающие стабильности и безопасности в регионе.

Было уделено внимание и гуманитарным вопросам, решение которых было осложнено из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что помощь необходимо оказывать "всем сирийцам на всей территории страны без дискриминации, политизации и выдвижения предварительных условий".

Как ожидается, следующая международная встреча по Сирии в "астанинском формате" пройдет в Нур-Султане в середине 2021 года.