РФС будет использовать электронную систему назначения судей

Российский футбольный союз (РФС) начнет использовать электронную систему назначения арбитров с 20-го тура национального чемпионата. Об этом ТАСС сообщил председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Сейчас за назначения рефери отвечает департамент судейства РФС. Рекомендательная система позволит учесть все возможные ограничения и подобрать оптимальное распределение арбитров по играм с расчетом большего числа факторов. При этом важно отметить, что система носит рекомендательный характер. Окончательное решение по данному вопросу остается за департаментом судейства.

Напомним: Премьер-лига возобновится на следующей неделе матчами 20-го тура.