Родные Ивана Фёдорова получили извещение "Пропал без вести"

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Фото: Израиль Озерский / РИА Новости

Сломанная ветка

Текст: Дмитрий Шеваров
Иван Фёдоров, 29 лет
Фёдоров Иван Николаевич (01.01.1913 - 05.09.1942), красноармеец, сапер.

Иван родился в деревне Нежданово Старицкого уезда Тверской губернии.

С 1929 года - в Ленинграде. Получив в ФЗУ специальность столяра-краснодеревщика, работал в мастерских Академии художеств.

Как поэт печатался с 1931 года.

Служил сапером в инженерном батальоне 70-й стрелковой дивизии.

Погиб Иван под Невской Дубровкой.

Родные получили извещение "Пропал без вести".

Публикации:

Первая книга Ивана Федорова "Весна в Нежданове" вышла посмертно, в 1963 году. Ее подготовили друзья поэта Борис Лихарев и Александр Гитович.

Фото: Центральный архив МО РФ
Стихотворение Ивана Фёдорова

Милой называл, - не улыбнулась;

Как люблю рассказывал, - грустила;

Целовал бы молча, - отвернулась;

Уходить собрался, - не пустила…

Положила руку

На мое плечо -

Лучше бы ни звука

Не сказать еще…

Долго ли стояли на поляне?

Выпала вечерняя роса.

Кто любил когда-нибудь - оглянет

Родины дремучие леса

И увидит эту,

Близко ли, далече,

Сломанную ветку

В знак прощальной встречи.

1939

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