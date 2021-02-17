Родные Ивана Фёдорова получили извещение "Пропал без вести"

Иван родился в деревне Нежданово Старицкого уезда Тверской губернии.
С 1929 года - в Ленинграде. Получив в ФЗУ специальность столяра-краснодеревщика, работал в мастерских Академии художеств.
Как поэт печатался с 1931 года.
Служил сапером в инженерном батальоне 70-й стрелковой дивизии.
Погиб Иван под Невской Дубровкой.
Родные получили извещение "Пропал без вести".
Публикации:
Первая книга Ивана Федорова "Весна в Нежданове" вышла посмертно, в 1963 году. Ее подготовили друзья поэта Борис Лихарев и Александр Гитович.
Милой называл, - не улыбнулась;
Как люблю рассказывал, - грустила;
Целовал бы молча, - отвернулась;
Уходить собрался, - не пустила…
Положила руку
На мое плечо -
Лучше бы ни звука
Не сказать еще…
Долго ли стояли на поляне?
Выпала вечерняя роса.
Кто любил когда-нибудь - оглянет
Родины дремучие леса
И увидит эту,
Близко ли, далече,
Сломанную ветку
В знак прощальной встречи.
1939