Россияне увидят свои покупки в личном кабинете на сайте ФНС

Новости

Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху 18:35
Легрейд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону 18:33
Опубликованы анимированные постеры с основными бойцами Mortal Kombat 18:24
На Кубани после ограбления 101-летнего ветерана войны возбудили дело 18:22
Путин поручил к 2025 году запустить объекты научно-технической долины МГУ 18:21
Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем 18:18
Путин поручил обобщить опыт дистанционного обучения 18:17
Минфин разъяснил условия льготных ставок налога на вывод доходов 18:16
Южный вестибюль станции метро "Динамо" закроют на реставрацию 18:13
Абрамченко назвала приоритеты кабмина в области экологии и климата 17:48
Супруга Елизаветы II госпитализировали из-за плохого самочувствия 17:38
В КБР отменили ограничения на работу общепита 17:37
Путин поручил доработать проект программы развития МГУ 17:35
Петербургский суд запретил еще четыре аниме-сериала 17:19
Ежедневное употребление кофе изменяет структуру человеческого мозга 17:17
Вышел трейлер диснеевской "Круэллы" с Эммой Стоун 17:14
В МХАТ им. Горького назначен новый исполнительный директор 17:10
"Спутник V" зарегистрировали в Габоне 17:01
Завершено расследование дела о сокрытии 265 млн рублей от налогообложения 17:00
В Карелии полицейских наградили за спасение девушки из ледяной реки 16:49
Володин назвал Россию "последним островом свободы" 16:48
"Единая Россия" проведет акцию в честь Дня защитника Отечества 16:45
Сериал "Сваты" не закрывается и получит финальный сезон 16:45
Российские биатлонисты Латыпов и Павлова выступят в сингл-миксте на ЧМ 16:31
Нескольким категориям граждан разрешили жить без прописки 16:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 17:54
Рубрика: Экономика

Россияне увидят свои покупки в личном кабинете на сайте ФНС

Текст: Роман Маркелов
Федеральная налоговая служба (ФНС) готовится запустить технологию по упрощенному получению имущественных и инвестиционных вычетов. Для это планируется объединить "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС с данными онлайн-касс.
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом заявил на коллегии ФНС глава ведомства Даниил Егоров, сообщили в службе.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов

Технология готова к запуску с марта, она сократит сроки возврата денег до полутора месяцев - соответствующий законопроект уже одобрен Советом Федерации, уточняют в ФНС. "Новая технология тестируется и для вычетов на лекарства. Планируется объединить ЛК ("Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС - "РГ") с данными онлайн-касс, что позволит пользователям видеть информацию о своих покупках в налоговых кабинетах и заявлять о вычетах буквально нажатием одной кнопки", - рассказал Егоров.

Кроме того, Егоров заявил о необходимости обеспечить динамику поступлений налогов и страховых взносов на уровне, соответствующем индикаторам экономики, а также активизировать работу с крупными налогоплательщиками, декларирующими высокий уровень несформированного источника вычетов по НДС. Он также поручил создать сервис, который позволит гражданам получать наиболее востребованные налоговые вычеты по НДФЛ в проактивном режиме.

"Те задачи, которые мы вместе формировали по наполнению бюджета, выполнены: более 28 трлн рублей было собрано в бюджеты всех уровней", - сообщил на коллеги министр финансов Антон Силуанов. Также ФНС была создана цифровая платформа сбора и анализа данных по налоговым расходам, отменены неэффективные льготы, а работа контрольно-кассовой техники дала возможность формировать массив статистической информации в режиме реального времени, подчеркнул Силуанов.

Экономика Финансы Правительство Минфин ФНС

Главное сегодня

Путин оценил идею продовольственных сертификатов
Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем
Володин назвал Россию "последним островом свободы"
Источник: ЕСПЧ принял решение потребовать от России освобождения Навального
МИД: Россия может перейти к политике сдерживания США
ФНС назвала сроки уплаты транспортного и земельного налогов
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками