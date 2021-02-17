Российские университеты представят белорусским абитуриентам свои программы

В этом году около 30 российских вузов познакомит белорусских абитуриентов со своими программами, сообщает Минобрнауки России. Свои стенды представят университеты Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сибири, Смоленской и Псковской областей, Краснодарского края. Среди них Московский национальный исследовательский технический университет имени Н. Э. Баумана, Московский физико-технический институт, Финансовый университет при правительстве РФ, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО, Северо-Кавказский федеральный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Смоленский государственный университет и другие.
Преподаватели российских вузов проведут лекции и семинары.