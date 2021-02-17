Российские университеты представят белорусским абитуриентам свои программы

В Минске с 18 по 20 февраля пройдет 19-я международная специализированная выставка образовательных услуг "Образование и карьера". Ежегодно более 11 000 выпускников школ, родителей, абитуриентов, студентов, молодых специалистов посещают выставку с целью получения ответа на вопрос: кем стать и куда пойти учиться? В выставке принимают участие университеты, колледжи, лицеи, институты последипломного образования, образовательные центры, школы по изучению иностранных языков, зарубежные вузы.

Фото: Белта В этом году около 30 российских вузов познакомит белорусских абитуриентов со своими программами, сообщает Минобрнауки России. Свои стенды представят университеты Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сибири, Смоленской и Псковской областей, Краснодарского края. Среди них Московский национальный исследовательский технический университет имени Н. Э. Баумана, Московский физико-технический институт, Финансовый университет при правительстве РФ, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет ИТМО, Северо-Кавказский федеральный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, Смоленский государственный университет и другие. Преподаватели российских вузов проведут лекции и семинары. Студенты российских вузов рассказали, как возвращаются к очной учебе

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