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17.02.2021 18:54
Рубрика: Экономика

Вывоз принят

Несырьевой экспорт обновил рекорд
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8386)
В 2020 году экспорт российских несырьевых неэнергетических товаров превысил 161 млрд долларов, это новый абсолютный рекорд.

Основные товары ННЭ - металлопродукция (20,8%), продукция машиностроения (17,7%), продовольствие (17,3%) и химические товары (16%), подсчитали в Российском экспортном центре (РЭЦ). В экспорте АПК наибольший рост показали экспортеры пшеницы - вывоз вырос более чем на 1,8 млрд долларов - и подсолнечного масла - более чем на 600 млн долларов.

Россия может стать крупнейшим экспортером сжиженного газа

Пандемия повысила спрос на лекарства, бумажную и пластиковую тару и упаковку, защитные средства, медицинскую аппаратуру. Основными партнерами России традиционно стали Китай, Казахстан и Беларусь. "Сейчас мы установили амбициозную базовую планку для дальнейшей работы по достижению показателей национального проекта", - отметила глава РЭЦ Вероника Никишина. Согласно ему Россия должна нарастить выручку от поставок ННЭ на 70% к 2030 году. Точкой отсчета станут результаты 2020 года.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Ирина Алпатова
Экономика ВЭД Итоги 2020 года

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