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Рубрика: Экономика

Росстат: На прошлой неделе возобновился рост цен на подсолнечное масло

Текст: Татьяна Карабут
За период с 9 по 15 февраля 2021 года продукты в большинстве своем снова дорожали, следует из данных Росстата. Наибольший рост продемонстрировали овощи (1,7%), мясо кур (1,4%) и яйца (0,9%). К лидерам последних недель добавились теперь и яблоки, которые прибавили за неделю 1,1%.
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Больше всего подорожали опять овощи: огурцы за неделю выросли в цене на 3,6%, картофель - на 2,0%, помидоры - на 1,7%, морковь - на 1,6%, лук репчатый и яблоки - на 1,1%, капуста белокочанная - на 1,0%. Однако, если сравнивать с предыдущей неделей, темп роста замедлился: в первую неделю февраля цены на эти овощи подорожали на 1,9%. При этом наибольшее торможение роста цен наблюдается у огурцов: в первую неделю февраля они подорожали на 6%, а двумя неделями ранее - 6,9%. Скорее всего, тогда был пик роста цен на овощи, и теперь прирост сохранится в пределах 1,5%-1,9%, прогнозируют в Росстате.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Зато продолжает ускоряться рост цен на яблоки: на прошедшей неделе рост составил 1,1%, неделей ранее - 0,6%, двумя неделями ранее - 0,1%. Также возобновился рост цен на подсолнечное масло, хотя цены на него были зафиксированы на первый квартал 2021 года. На прошлой неделе цены на него выросли на 0,1% при нулевом росте неделей ранее и снижении цены на 0,5% двумя неделями ранее. В число наиболее подорожавших продуктов за вторую неделю февраля также вошли маргарин (плюс 0,9% против 1% неделей ранее) и мороженая рыба (плюс 0,5% против 0,3% неделей ранее).

Помимо этого, выросли цены на колбасу копченую и варено-копченую, сосиски, сардельки, консервы мясные для детского питания и сыры сычужные - на 0,3%, колбасу вареную, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, макаронные изделия, смеси сухие молочные для детского питания, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,2%, говядину, свинину, баранину, консервы мясные, сметану, творог жирный, хлеб ржаной, консервы овощные для детского питания, вермишель и соль поваренную - на 0,1%.

Цены на сахар, которые тоже зафиксированы в торговых сетях до конца марта 2021 года, снизились в среднем по России на 0,1%. Также снизились цены на пшено, конфеты шоколадные и водку - на 0,2%, консервы фруктово-ягодные для детского питания, чай черный и карамель - на 0,1%.

Цены на масло сливочное, молоко, муку пшеничную, крупу гречневую, рис и печенье не изменились.

В среднем во вторую неделю февраля рост цен составил в среднем 0,2%. Неделей ранее наблюдались аналогичные темпы роста.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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