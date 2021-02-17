В редакции "Российской газеты" прошел "Деловой завтрак" с министром культуры РФ Ольгой Любимовой. О том, как сохранить золотой стандарт творческого образования, почему успешное кино - это не только кассовые сборы и на какую поддержку могут рассчитывать пострадавшие от пандемии частные музеи и театры - в нашей беседе.

Ольга Борисовна, сразу про многострадальные детские школы искусств. Чтобы завтра появился замечательный симфонический оркестр, сегодня 10 тысяч детей должны пойти в музыкальные школы. Вы представляли в Госдуме проект поправок в Федеральный закон "Об образовании в РФ". Редкое единодушие при первом чтении - "за" все. Есть ли у вас взаимопонимание с министерством просвещения и, главное, с регионами?

Ольга Любимова: Приходилось многие проблемы решать фактически в ручном режиме. Вы знаете, что такое ПФДО - персонифицированное финансирование дополнительного образования для детей. Речь идет о "сертификате школьника" - замечательной программе, которая дает возможность в течение года бесплатно заниматься в кружке. Многие мамы убеждены, что без кружков детям невозможно всесторонне развиваться. При этом мамы будущих музыкантов и художников, артистов балета и всех детей, обучающихся в детских школах искусств, вам скажут, что сравнивать занятия в кружке пару раз в неделю с многолетним профессиональным обучением некорректно. Чтобы получить качественное дополнительное образование, дети занимаются до шести дней в неделю пять или девять лет.

Сейчас с Минпросвещения России, региональными властями достигнуто взаимопонимание, а с принятием подготовленного нами законопроекта появится надежный инструмент, чтобы избежать двоякой трактовки восприятия обучения в детских школах искусств. Впервые за этими школами закрепляется особый статус - как полноценной начальной ступени творческого образования.

Не в каждой стране существует господдержка кино. У нас она есть, так же, как и вечно недовольные ею критики. По каким критериям у нас поддерживаются фильмы?

Ольга Любимова: Мы должны поддерживать хорошее кино. Социально значимое кино - это не только кино об истории нашей страны. Это может быть картина и о молодых врачах, которые сейчас трудятся в "красных зонах". И о людях, которые живут со своими семьями далеко от столиц, любят, печалятся, радуются, вопреки всему преданы своему делу. Но если хорошего сценария нет, значит, не будет хорошего фильма. Просто прикрыться памятными событиями не удастся. В министерство и Фонд кино постоянно приходят продюсеры с такими заявками. И мы не раз об этом говорили: не саму тему мы не поддерживаем, а конкретно проекты - сырые и недоработанные.

Впервые за детскими школами искусств закрепляется особый статус. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Но бывает, что министерство поддерживает фильм, а он не удается. Проваливается в прокате... Нет желания менять систему?

Ольга Любимова: Это какая-то обратная логика. Что такое успешное кино? Важна, конечно, экономика. Я благодарна продюсерам, которые вернули мне привычку все время проверять, сколько они собрали в прокате. В прошлом году долгие месяцы без проката было сложно, но чудо произошло в Новый год. Что бы ни говорили критики, маркетологически и репертуарно удалось собрать зрителей - и это говорит о том, что наша индустрия кино "повзрослела", она уже совсем не та, что была до 2006 года. "Подростковый возраст" мы прошли. Что дальше?

Если думать только о кассовых сборах и снимать только романтические новогодние комедии, к чему тогда сводится господдержка отрасли? Помимо них должны быть и очень серьезные, тонкие, пронзительные драмы. Должно быть фестивальное кино. Должны развиваться разные жанры. Для этого существует поддержка со стороны минкультуры.

Критики часто подкрепляют свои мнения цифрами, но если все их аргументы упираются только в рубль, тогда о каких смыслах может идти речь?!

С этого года негосударственные театры могут рассчитывать на финансовую поддержку государства - на эти цели предусмотрено 50 миллионов рублей от минкультуры. Справедливо ли, что в тяжелых условиях пандемии они оказались в неравных условиях с гостеатрами? Это же касается и частных музеев.

Ольга Любимова: Важно, что у нас наконец составлены реестры по всем направлениям. Появилась, например, точная статистика по частным циркам, зоопаркам, музеям, театрам - их судьба действительно многих волнует. Что касается частных театров, теперь мы можем работать с конкретными коллективами - их 366, вошедшими в реестр. В целом для них изначально, с 2014 года, существовала система грантов. В 2021 году процент грантополучателей из числа негосударственных учреждений был увеличен. Также в этом году, учитывая ситуацию, мы выделили дополнительно 50 миллионов рублей. Лучшие проекты независимых коллективов будут поддержаны на конкурсной основе. В этом году впервые в рамках единого плана "Большие гастроли" к участию в программе приглашены негосударственные организации, работающие в сфере культуры и театрального искусства. К слову, такая программа, именно для частных театров, будет реализована впервые.

Ключевой вопрос

Алтайский край - регион аграрный, значительная часть населения живет в сельской местности. Кадры сейчас стремительно стареют, а специалистов на смену почти нет. Ни зарплаты человеческой, ни социальной поддержки. В этой связи многие задают вопрос: не пора ли объявить такую федеральную программу, как "Земский работник культуры"?

Ольга Любимова: Сейчас параллельно существует две программы - "Земский врач" и "Земский учитель". Конечно, это один из очень серьезных вопросов, и нам необходимо предложить свою программу - "Земский работник культуры". Пока это только проект постановления правительства. Мы его разработали и направили на согласование во все заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. По нашим предварительным подсчетам, за шесть лет благодаря реализации программы приток кадров в сельские учреждения культуры составит более 9 тыс. специалистов. Будем за эту программу биться.

Подготовил Сергей Зюзин, Барнаул