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17.02.2021 14:10
Рубрика: Экономика

Следующая iOS будет скрывать следы в интернете

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В обновлении iOS 14.5, которое выйдет в ближайшее время, появится функция, перенаправляющая весь трафик браузера Safari через серверы Apple. Таким образом в компании хотят сохранить приватность пользователей.

Фото: gettyimages
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Информация сначала была опубликована на форуме Reddit, но затем слухи подтвердил глава отдела разработки Apple Webkit Мацей Стаховяк. "На форуме немного запутанно описано то, как работает эта функция, но iOS 14.5 Safari действительно "прогоняет" интернет-трафик через серверы Apple, чтобы ограничить риск утечки конфиденциальной информации", - написал он в своем Twitter.

Функция работает очень просто: когда пользователь просматривает интернет, любой URL-адрес, к которому он обращается, переадресуется на серверы Apple. И веб-сайт "не видит" адреса, с которого к нему обращаются, а видит адрес сервера Apple. Но при желании данную функцию можно и отключить - в настройках она называется Fraudulent Website Warning (предупреждение о мошеннических сайтах). "Эта функция определенно создаст некоторые трудности для отслеживания пользователей в мобильном браузере, - говорит Николай Анисеня, руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies. - Но не стоит забывать, что на мобильных устройствах пользователи гораздо чаще взаимодействуют с приложениями, а не с веб-версиями через браузер. Внимательно изучайте, какие данные для отслеживания запрашивает устанавливаемое приложение. Начиная с iOS 14.5 все приложения обязаны явно предупреждать пользователей о сборе данных".

По мнению Никиты Горяинова, главного редактора портала iPhones.ru, для рынка мобильной рекламы конкретно этот шаг ничего не изменит. "Анонимизация IP-адресов является частью функции защиты от мошеннических сайтов, встроенной в Safari, - говорит он. - Она банально не дает Google узнать IP-адрес пользователя, чье устройство автоматически запрашивает статус безопасности открываемого сайта через сервера Google Safe Browsing. При этом у Google остается неисчислимо много методов, чтобы распознать пользователя другими технологиями".

Эксперт считает, что данный шаг Apple cответствует многолетней политике компании: "Все, что можно сделать анонимным без вреда пользователю экосистемы Apple, должно стать анонимным, - подчеркивает он. - Команда разработки WebKit и Safari в этом плане последовательна, достаточно взглянуть на нововведения Safari в macOS Big Sur и iOS 14".

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