Следующий сезон в РПЛ начнется 25 июля

На общем собрании клубов российской Премьер-лиги (РПЛ) по футболу был утвержден календарь сезона 2021/22, сообщается на официальном сайте турнира.

Сезон в чемпионате страны начнется 25 июля, а завершится 22 мая. Точные даты проведения Кубка России станут известны чуть позднее.

Нынешний розыгрыш РПЛ возобновится 26 февраля матчами 20-го тура. Запланированы следующие матчи: "Тамбов" - "Ротор", "Химки" - "Уфа", "Зенит" - "Ростов", "Сочи" - "Арсенал", "Локомотив" - ЦСКА, "Спартак" - "Рубин", "Ахмат" - "Динамо" и "Краснодар" - "Урал". В таблице лидирует "Зенит", в активе которого 41 очко. Далее в топ-3 идут ЦСКА (37 очков) и "Спартак" (35).

Отметим, что до возобновления чемпионата состоятся встречи 1/8 финала Кубка. Пары выглядят следующим образом: "Зенит" - "Арсенал", "Динамо" - "Спартак", ЦСКА - СКА-Хабаровск, "Краснодар" - "Сочи", "Локомотив" - "Тамбов", "Ростов" - "Ахмат", "Уфа" - "Урал", "Химки" - "Крылья Советов".