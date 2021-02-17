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17.02.2021 15:31
Рубрика: Культура

Следы 20-тысячелетнего загадочного ритуала найдены в Иордании

Текст: Денис Передельский

Международная команда археологов как минимум вдвое "состарила" традицию кремации останков умерших людей, изучив обнаруженный в Иордании древний памятник.

Фото: iStock
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Об исследовании рассказало издание Science News. Его провела команда археологов во главе с Лизой Махер из Калифорнийского университета в Беркли и Даниэлем Макдональдом из Университета Талсы в Оклахоме.

Новая работа доказывает, что традиции кремации останков умерших соплеменников появились у человека гораздо раньше, чем считалось. До сих пор древнейшие следы таких ритуалов насчитывали порядка 10 тысяч лет. Поэтому ученые полагали, что ритуальные церемонии появились не ранее, чем 10 тысяч лет назад.

Однако в новом исследовании археологи изучили остатки хижины, сгоревшей около 19,2 тысячи лет назад. Она была найдена в 2016 году на территории Иордании, на доисторическом участке, получившем название Кхаран IV.

Повышенный интерес этот объект вызвал потому, что на полу был обнаружен частично обугленный скелет женщины. Ее тело было положено на бок, а ноги были согнуты в коленях.

Анализ останков и обгоревших остатков строения показал, что тело женщины было помещено в хижину и обложено хворостом, который сразу после этого был подожжен. Обследование окружающей территории не выявило следов огня. Это означает, что причиной смерти женщины не мог быть случайный пожар - кто-то в древности планировал сжечь только хижину.

Судя по анализу угля, сгорела она довольно быстро, так как ее стены обрушились внутрь и накрыли собой тело женщины. По мнению авторов исследования, все изученные следы указывают на то, что это было весьма необычное для своего времени погребение. Вероятно, женщина была кремирована.

Получается, что изменение взглядов на живых и мертвых у доисторических обществ охотников-собирателей произошло намного раньше, чем считалось до сих пор. Более того, сам факт того, что женщину кремировали в хижине, указывает на существование неизвестного науке погребального ритуала. Возможно, это было сделано для того, чтобы сблизить миры мертвых и живых.

Фото: iStock
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Находка относится к периоду, когда группы охотников-собирателей часто разбивали временные лагери на охотничьих стоянках и торговых путях. Возникшее у них желание связать мертвых с сооружениями, построенными людьми, археологи объясняют верой в то, что таким образом мертвые останутся рядом с живыми.

О том, что это был традиционный социальный обычай, говорят и последующие находки. Так, археологи на том же доисторическом участке обнаружили следы еще как минимум трех сожженных хижин, внутри которых находились останки людей. Возраст одной из них, к примеру, составляет 19,4 тысячи лет. То есть, использование временных домов для кремации практиковалось веками.

По словам Лизы Махер, сам этот лагерь, предположительно, использовался людьми на протяжении 800-1000 лет. Последние следы были оставлены здесь человеком около 18,6 тысячи лет назад. Не исключено, что к тому времени это место, из-за относительно большого количества сожженных хижин, стало священным.

Однако верования и значение, которое жители Кхаран IV придавали процессу сожжения домов с помещенными внутрь телами, по словам Махер, до сих пор остаются загадкой. По ее мнению, использование огня в этом случае могло означать некий тип трансформации, возрождения, очищения или смены цикла жизни и смерти.

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