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17.02.2021 21:38
Рубрика: Общество

Биологи назвали причину смерти мегафауны в Северном полушарии

Текст: Ольга Орлова
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ученые из институтов химической экологии, истории человечества и биогеохимии Макса Планка сделали вывод, что мегафауна Северной Америки вымерла из-за глобального понижения температуры. Работа опубликована в Nature Communications.

Фото: iStock
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В период между 15 и 12 тысячами лет назад произошли два крупных природных катаклизма. Сначала - резкое потепление, начавшееся порядка 14 700 лет назад, затем столь же резкое похолодание, произошедшее около 12 900 лет назад. Тогда в Северном полушарии начался новый ледниковый период, длившийся несколько сотен лет.

Ученые провели исследование, использовав методы моделирования закономерностей в данных. Им удалось доказать, что крупная фауна вымерла не одномоментно, что вымирание - это процесс, протяженный во времени.

Когда произошло потепление, численность крупных животных в Северной Америке увеличилась. Во время похолодания она стала сокращаться.

При этом авторы исследования подчеркивают, что однозначно причину вымирания назвать нельзя, этот процесс был сложнее, чем реакция на падение температуры. Возможно, свою лепту все же внесли и люди. Кстати, часть ученых до сих пор придерживается версии, что причиной гибели глиптодонтов, мамонтов, гигантских ленивцев, огромных бобров были первые поселенцы, истребившие их во время охоты. Они основывались на данных радиоуглеродного анализа: чем больше животных (или людей) населяют тот или иной регион в определенное время, тем большее количество углерода они "оставляют". Но этот метод считается достаточно условным и приблизительным по времени.

Наука Общество Наука Общество Природа Климат на Земле

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