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17.02.2021 19:12
Рубрика: Власть

Парламентская десятка

Совфед и Госдума назначили новых членов Центризбиркома
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8386)
Совет Федерации и Госдума в среду назначили своих представителей в обновляемый состав Центризбиркома. Шестеро из десяти - действующие члены комиссии.

Напомним, срок полномочий ЦИК России составляет пять лет, он истекает в марте этого года. Всего в комиссию входят 15 человек. Согласно ст. 21 закона об основных гарантиях избирательных прав, обе палаты парламента назначают по пять членов Центризбиркома. Еще пятерых определяет президент РФ.

Фото: РИА Новости
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Профильный комитет Совфеда по регламенту собрал и обобщил предложения, поступившие от губернаторов и депутатов региональных заксобраний. По словам главы комитета Вячеслава Тимченко, всего было предложено пять кандидатов, все они соответствуют требованиям, предъявляемым к членам Центризбиркома. Это действующий зампред ЦИК Николай Булаев, председатель избиркома Орловской области Людмила Маркина, глава администрации городского округа Красногорск Московской области Эльмира Хаймурзина, члены ЦИК Евгений Шевченко и Борис Эбзеев.

По каждому из них сенаторы голосовали отдельно, желающие могли задать вопросы кандидатам. Так, сенатор Виктор Смирнов поинтересовался у Эльмиры Хаймурзиной, насколько вероятно применение в России голосования по почте. По ее мнению, в этом нет необходимости, поскольку у отечественной избирательной системы есть другие возможности, в первую очередь - система "Мобильный избиратель", которая уже неоднократно показала свою эффективность.

Также в среду своих кандидатов утвердила Госдума. В соответствии с порядком формирования ЦИК это могут быть выдвиженцы от фракций и депутатских групп, причем каждое объединение вправе назначить одного представителя. Как рассказала на пленарном заседании глава Комитета ГД по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, в комитет поступили предложения по пяти кандидатам, их обсуждение проходило с участием всех фракций.

Срок полномочий нынешнего состава комиссии истекает в марте

В итоге "Единая Россия" направила в ЦИК главу аппарата фракции юриста Константина Мазуревского. КПРФ делегировала Евгения Колюшина, а "Справедливая Россия" - Николая Левичева, оба - действующие члены комиссии. ЛДПР своего представителя сменила: вместо Сергея Сироткина назначен первый замглавы фракции ЛДПР Александр Курдюмов. Пятым представителем Госдумы стал член ЦИК Антон Лопатин, его выдвинула группа депутатов. Теперь в ЦИК ждут назначения президентской "пятерки".

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