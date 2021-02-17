Совфед и Госдума назначили новых членов Центризбиркома

Совет Федерации и Госдума в среду назначили своих представителей в обновляемый состав Центризбиркома. Шестеро из десяти - действующие члены комиссии.

Напомним, срок полномочий ЦИК России составляет пять лет, он истекает в марте этого года. Всего в комиссию входят 15 человек. Согласно ст. 21 закона об основных гарантиях избирательных прав, обе палаты парламента назначают по пять членов Центризбиркома. Еще пятерых определяет президент РФ.

Профильный комитет Совфеда по регламенту собрал и обобщил предложения, поступившие от губернаторов и депутатов региональных заксобраний. По словам главы комитета Вячеслава Тимченко, всего было предложено пять кандидатов, все они соответствуют требованиям, предъявляемым к членам Центризбиркома. Это действующий зампред ЦИК Николай Булаев, председатель избиркома Орловской области Людмила Маркина, глава администрации городского округа Красногорск Московской области Эльмира Хаймурзина, члены ЦИК Евгений Шевченко и Борис Эбзеев.

По каждому из них сенаторы голосовали отдельно, желающие могли задать вопросы кандидатам. Так, сенатор Виктор Смирнов поинтересовался у Эльмиры Хаймурзиной, насколько вероятно применение в России голосования по почте. По ее мнению, в этом нет необходимости, поскольку у отечественной избирательной системы есть другие возможности, в первую очередь - система "Мобильный избиратель", которая уже неоднократно показала свою эффективность.

Также в среду своих кандидатов утвердила Госдума. В соответствии с порядком формирования ЦИК это могут быть выдвиженцы от фракций и депутатских групп, причем каждое объединение вправе назначить одного представителя. Как рассказала на пленарном заседании глава Комитета ГД по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, в комитет поступили предложения по пяти кандидатам, их обсуждение проходило с участием всех фракций.

Срок полномочий нынешнего состава комиссии истекает в марте

В итоге "Единая Россия" направила в ЦИК главу аппарата фракции юриста Константина Мазуревского. КПРФ делегировала Евгения Колюшина, а "Справедливая Россия" - Николая Левичева, оба - действующие члены комиссии. ЛДПР своего представителя сменила: вместо Сергея Сироткина назначен первый замглавы фракции ЛДПР Александр Курдюмов. Пятым представителем Госдумы стал член ЦИК Антон Лопатин, его выдвинула группа депутатов. Теперь в ЦИК ждут назначения президентской "пятерки".