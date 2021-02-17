Совфед назначил пятерых членов Центризбиркома

Совет Федерации на пленарном заседании в среду назначил пятерых членов Центризбиркома. Такими полномочиями палата обладает на основании ст. 21 закона об основных гарантиях избирательных прав.

Накануне кандидатов обсудил профильный комитет СФ по регламенту, который собрал и обобщил предложения, поступившие губернаторов и депутатов заксобраний 84 регионов страны.

По словам главы комитета Вячеслава Тимченко, всего было предложено пять кандидатов, все они соответствуют требованиям, предъявляемым к членам Центризбиркома.

Это действующий зампред ЦИК Николай Булаев, председатель Избирательной комиссии Орловской области Людмила Маркина, глава администрации городского округа Красногорск Московской области Эльмира Хаймурзина, члены ЦИК России Евгений Шевченко и Борис Эбзеев.

Напомним, что Центризбирком состоит из 15 членов, по пять делегируют президент РФ, Госдума и Совфед. Срок полномочий комиссии - пять лет. Нынешний ее состав собрался на первое заседание в марте 2016 года.