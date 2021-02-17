Новости

Дорожные пробки в Москве оцениваются в девять баллов 20:02
Курс евро понизился на 18 копеек до 89,1 рубля 19:59
Прогнозировать течение болезни поможет искусственный интеллект 19:44
ЦИК Болгарии зарегистрировал партию русофилов 19:15
Лидеры России и Парагвая обсудили борьбу с коронавирусом 18:56
Беларусь завершила вакцинацию медиков от COVID-19 вакциной "Спутник V" 18:56
Путин и Пашинян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху 18:35
Легрейд выиграл индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону 18:33
Опубликованы анимированные постеры с основными бойцами Mortal Kombat 18:24
На Кубани после ограбления 101-летнего ветерана войны возбудили дело 18:22
Путин поручил к 2025 году запустить объекты научно-технической долины МГУ 18:21
Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем 18:18
Путин поручил обобщить опыт дистанционного обучения 18:17
Минфин разъяснил условия льготных ставок налога на вывод доходов 18:16
Южный вестибюль станции метро "Динамо" закроют на реставрацию 18:13
Абрамченко назвала приоритеты кабмина в области экологии и климата 17:48
Супруга Елизаветы II госпитализировали из-за плохого самочувствия 17:38
В КБР отменили ограничения на работу общепита 17:37
Путин поручил доработать проект программы развития МГУ 17:35
Петербургский суд запретил еще четыре аниме-сериала 17:19
Регулярное употребление кофе меняет структуру человеческого мозга 17:17
Вышел трейлер диснеевской "Круэллы" с Эммой Стоун 17:14
В МХАТ им. Горького назначен новый исполнительный директор 17:10
"Спутник V" зарегистрировали в Габоне 17:01
Завершено расследование дела о сокрытии 265 млн рублей от налогообложения 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Синицы, дятлы и воробьи голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
Синицы, дятлы и воробьи голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
17.02.2021 18:56
Рубрика: Власть

Закон для улицы

Совфед поддержал усиление ответственности за нарушения на митингах
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8386)
Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил поправки в КоАП, касающиеся ответственности организаторов и участников массовых акций. Наказание за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов вырастет. Речь идет не только о полицейских, но также о служащих Росгвардии, ФСБ, органов госохраны, уголовно-исправительной системы "в связи с исполнением ими служебных обязанностей".
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Важное уточнение - ответственность за неповиновение законному требованию сотрудника силовых структур наступит в случае, если правонарушение совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в связи с проведением этого мероприятия. При первом нарушении штраф составит от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном - от 10 до 20 тысяч рублей. К виновным также может быть применен административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. В действующей редакции ст. 19.3 КоАП за это предусмотрен штраф от 500 до тысячи рублей.

Фото: Getty Images
Как в Европе разгоняли митинги

В ходе обсуждения поправок в Совфеде их автор депутат Дмитрий Вяткин подчеркнул, что такие нарушения в последнее время приняли массовый характер, в связи с чем и предлагается "ввести повышенные меры ответственности, но не драконовские". Штраф за первый "привод" в размере от 2 до 4 тыс. рублей "вполне соответствует принципам гуманности, справедливости и соразмерности", считает он.

Другие положения этого документа касаются правил финансирования массовых мероприятий. "В соответствии с законом от 30 декабря прошлого года был установлен ряд обязанностей организаторов публичных мероприятий, в том числе по соблюдению порядка сбора и расходования средств", - напомнила первый зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. А именно: введены ограничения на нецелевое использование денег и запрет на финансирование митингов из-за рубежа, уточнила сенатор.

Теперь за нарушение этих требований устанавливается административная ответственность. За неправомерное перечисление средств на эти цели гражданину-спонсору будет грозить штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, юрлицам - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Если организатор митинга или шествия получил незаконную спонсорскую помощь или не отчитался о поступивших средствах в установленном порядке, размер штрафов составит: для граждан - от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тыс. рублей.

"Это очень правильно, потому что мы принимаем законы, пальчиком грозим, люди нарушают закон, а меры ответственности нет", - отметила спикер СФ Валентина Матвиенко. Она также считает, что в будущем надо принимать законы о правилах и санкциях за их нарушение одновременно.

Также в среду сенаторы поддержали еще несколько поправок в КоАП в развитие ранее принятых законов. В том числе - о крупных штрафах за цензуру отечественных СМИ в интернете.

Ранее в законодательство была внесена норма о предупреждении владельцам сайтов и других ресурсов, если они нарушают права россиян на свободный поиск информации. Это касается также крупных зарубежных ресурсов - YouTube, Google, Facebook и других, которые ограничивают доступ к материалам российских изданий, часто по политическим мотивам. У Роскомнадзора есть право блокировать или замедлять трафик таких сайтов.

Также вводятся крупные штрафы за цензуру российских СМИ в интернете

Одобренным законом вводится штраф за игнорирование предупреждения. Для граждан он составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей. При повторном правонарушении суммы вырастут в разы: гражданам придется заплатить штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, должностным лицам - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, юридическим лицам - от 1,5 млн до 3 млн рублей. По словам главы комиссии СФ по информационной политике Алексея Пушкова, главная цель - не наказать, а "привести в чувства" зарубежные интернет-платформы и побудить их к соблюдению законов РФ.

Власть Работа власти Власть Право Административное право Законодательная власть Совет Федерации Митинги и шествия Административное законодательство

Главное сегодня

Путин оценил идею продовольственных сертификатов
Российские Су-27 перехватили самолеты ВВС Франции над Черным морем
Володин назвал Россию "последним островом свободы"
Источник: ЕСПЧ принял решение потребовать от России освобождения Навального
МИД: Россия может перейти к политике сдерживания США
Президент поручил помочь безработным, семьям с детьми и неопытным инвесторам
Кремль: Парад Победы в 2021 году точно состоится