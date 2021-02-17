Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил поправки в КоАП, касающиеся ответственности организаторов и участников массовых акций. Наказание за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов вырастет. Речь идет не только о полицейских, но также о служащих Росгвардии, ФСБ, органов госохраны, уголовно-исправительной системы "в связи с исполнением ими служебных обязанностей".

Важное уточнение - ответственность за неповиновение законному требованию сотрудника силовых структур наступит в случае, если правонарушение совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в связи с проведением этого мероприятия. При первом нарушении штраф составит от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном - от 10 до 20 тысяч рублей. К виновным также может быть применен административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. В действующей редакции ст. 19.3 КоАП за это предусмотрен штраф от 500 до тысячи рублей.

В ходе обсуждения поправок в Совфеде их автор депутат Дмитрий Вяткин подчеркнул, что такие нарушения в последнее время приняли массовый характер, в связи с чем и предлагается "ввести повышенные меры ответственности, но не драконовские". Штраф за первый "привод" в размере от 2 до 4 тыс. рублей "вполне соответствует принципам гуманности, справедливости и соразмерности", считает он.

Другие положения этого документа касаются правил финансирования массовых мероприятий. "В соответствии с законом от 30 декабря прошлого года был установлен ряд обязанностей организаторов публичных мероприятий, в том числе по соблюдению порядка сбора и расходования средств", - напомнила первый зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. А именно: введены ограничения на нецелевое использование денег и запрет на финансирование митингов из-за рубежа, уточнила сенатор.

Теперь за нарушение этих требований устанавливается административная ответственность. За неправомерное перечисление средств на эти цели гражданину-спонсору будет грозить штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, юрлицам - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Если организатор митинга или шествия получил незаконную спонсорскую помощь или не отчитался о поступивших средствах в установленном порядке, размер штрафов составит: для граждан - от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тыс. рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тыс. рублей.

"Это очень правильно, потому что мы принимаем законы, пальчиком грозим, люди нарушают закон, а меры ответственности нет", - отметила спикер СФ Валентина Матвиенко. Она также считает, что в будущем надо принимать законы о правилах и санкциях за их нарушение одновременно.

Также в среду сенаторы поддержали еще несколько поправок в КоАП в развитие ранее принятых законов. В том числе - о крупных штрафах за цензуру отечественных СМИ в интернете.

Ранее в законодательство была внесена норма о предупреждении владельцам сайтов и других ресурсов, если они нарушают права россиян на свободный поиск информации. Это касается также крупных зарубежных ресурсов - YouTube, Google, Facebook и других, которые ограничивают доступ к материалам российских изданий, часто по политическим мотивам. У Роскомнадзора есть право блокировать или замедлять трафик таких сайтов.

Также вводятся крупные штрафы за цензуру российских СМИ в интернете

Одобренным законом вводится штраф за игнорирование предупреждения. Для граждан он составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц - от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей. При повторном правонарушении суммы вырастут в разы: гражданам придется заплатить штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, должностным лицам - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, юридическим лицам - от 1,5 млн до 3 млн рублей. По словам главы комиссии СФ по информационной политике Алексея Пушкова, главная цель - не наказать, а "привести в чувства" зарубежные интернет-платформы и побудить их к соблюдению законов РФ.