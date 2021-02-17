Совфед поддержал усиление ответственности за нарушения на митингах

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), касающиеся ответственности организаторов и участников массовых акций.

Наказание за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов вырастет. Речь идет не только о полицейских, но также о служащих Росгвардии, ФСБ, органов госохраны, уголовно-исправительной системы "в связи с исполнением ими служебных обязанностей".

Важное уточнение - ответственность наступит в случае, если правонарушение совершено организатором или участником собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в связи с проведением этого мероприятия.

В случае первого нарушения штраф составит от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном - от 10 до 20 тысяч рублей. К виновным также может быть применен административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

В действующей редакции ст. 19.3 КоАП за это деяние предусмотрен штраф от 500 до тысячи рублей, причем без возможности увеличения. По мнению автора инициативы - первого замглавы Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрия Вяткина, "эта сумма потенциальных правонарушителей не то что не останавливает, а даже раззадоривает".

В ходе обсуждения поправок в Совфеде, депутат подчеркнул, что такие нарушения в последнее время приняли массовый характер, в связи с чем и предлагается "ввести повышенные меры ответственности, но не драконовские". Штраф за первый "привод" в размере от 2 до 4 тысяч рублей "вполне соответствует принципам гуманности, справедливости и соразмерности", считает он.

Другие положения этого документа касаются правил финансирования массовых мероприятий.

"В соответствии с законом от 30 декабря прошлого года был установлен ряд обязанностей организаторов публичных мероприятий, в том числе - по соблюдению порядка сбора и расходования средств", - напомнила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова. А именно - введены ограничения на нецелевое использование денег и запрет на финансирование митингов из-за рубежа, уточнила сенатор.

Теперь за нарушение этих требований устанавливается административная ответственность. За неправомерное перечисление средств на эти цели гражданину-спонсору будет грозить штраф в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, юрлицам - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Если организатор митинга или шествия получил незаконную спонсорскую помощь или не отчитался о поступивших средствах в установленном порядке, размер штрафов составит: для граждан - от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тысяч рублей.

"Это очень правильно, потому что мы принимаем законы, пальчиком грозим, люди нарушают закон, а меры ответственности нет", - отметила спикер СФ Валентина Матвиенко. Она также считает, что в будущем надо принимать законы о правилах и санкциях за их нарушение одновременно.