Совфед запретил высаживать из транспорта детей-безбилетников

Контролеры и водители больше не смогут высаживать из автобусов, троллейбусов и трамваев не оплативших проезд детей. Такие поправки в устав наземного транспорта одобрил в среду Совет Федерации.

Законом установлен "запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет", когда он едет в транспорте без взрослого.

Высадить такого "зайца" можно только вместе с совершеннолетним сопровождающим, если оба не оплачивают проезд.

В случае сомнений контролеры вправе потребовать документы, чтобы установить возраст безбилетного пассажира.

"Этот закон можно было бы назвать законом о совести, потому что трудно себе представить, как люди, кондуктор или водитель, могут высадить ребенка, даже если у него нет билета, на улицу в мороз. Совесть законом не пропишешь, но стыдно за людей, которые позволяют себе такие действия", - отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Конечно, мы должны были законодательно это запретить. Понятно, что детей нельзя приучать к безбилетному проезду, но можно поговорить с ребенком, родителям сказать. Но высаживать ребенка из автобуса - это нелюди какие-то", - добавила она.