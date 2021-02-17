Совфед запретил высаживать из транспорта детей-безбилетников

Новости

Фото: Жителей Екатеринбурга привили от COVID-19 на выездной вакцинации 14:18
Следующая iOS будет скрывать следы в интернете 14:10
В Германии призвали выставить США счет из-за "Северного потока-2" 14:07
В мадридском метро появится станция Конституции 14:07
"Джон Сноу" и "Игритт" из "Игры престолов" стали родителями 14:01
Минфин анонсировал открытый аукцион по продаже изумрудов из Госфонда 13:55
Путин заявил о дальнейшей поддержке волонтерского движения 13:55
Кабмин утвердил план развития в России рынка СПГ 13:52
Совфед одобрил закон о штрафах за цензуру российских СМИ в интернете 13:51
Публичные слушания проектов организуют на портале госуслуг 13:38
Путин обещал подумать над расширением использования маткапитала 13:25
Главный судья Цюриха разозлил власти видеозаписями в Tik-Tok 13:10
Министр энергетики Республики Сербской: Россия - искренний и проверенный друг 13:07
Синоптики пообещали москвичам "барическую пилу" с резкими скачками давления 13:03
Путин: Рост безработицы в РФ в условиях пандемии небольшой 13:00
Путин: "Пещерный национализм" только вредит России 12:52
Путин оценил идею продовольственных сертификатов 12:51
Прошедший 16 февраля снегопад добавил столичным сугробам 3 см 12:49
Зюганов: Выборная кампания не должна превратиться в гражданскую междоусобицу 12:45
Две трети жителей США высказались за создание третьей партии 12:42
Новая боевая экипировка может получить функцию электрообогрева 12:40
Школьники в Благовещенске потеряли сознание после распыления баллончика 12:21
В метро Москвы станет больше автоматов с зарядными устройствами 12:16
Володин призвал не допускать нарушения прав россиян в ходе думских выборов 12:12
В России рассекретили документы по освобождению Заполярья и Норвегии 12:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 13:49
Рубрика: Власть

Совфед запретил высаживать из транспорта детей-безбилетников

Текст: Галина Мисливская
Контролеры и водители больше не смогут высаживать из автобусов, троллейбусов и трамваев не оплативших проезд детей. Такие поправки в устав наземного транспорта одобрил в среду Совет Федерации.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Законом установлен "запрет принудительной высадки безбилетного лица, являющегося несовершеннолетним, не достигшим возраста 16 лет", когда он едет в транспорте без взрослого.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Совфед одобрил закон о тюремных сроках за склонение к наркотикам в Сети

Высадить такого "зайца" можно только вместе с совершеннолетним сопровождающим, если оба не оплачивают проезд.

В случае сомнений контролеры вправе потребовать документы, чтобы установить возраст безбилетного пассажира.

"Этот закон можно было бы назвать законом о совести, потому что трудно себе представить, как люди, кондуктор или водитель, могут высадить ребенка, даже если у него нет билета, на улицу в мороз. Совесть законом не пропишешь, но стыдно за людей, которые позволяют себе такие действия", - отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Конечно, мы должны были законодательно это запретить. Понятно, что детей нельзя приучать к безбилетному проезду, но можно поговорить с ребенком, родителям сказать. Но высаживать ребенка из автобуса - это нелюди какие-то", - добавила она.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Транспорт Общественный транспорт Законодательная власть Совет Федерации Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Путин оценил идею продовольственных сертификатов
Совфед одобрил закон о штрафах за цензуру российских СМИ в интернете
Минсельхоз прокомментировал данные о росте цен на яйца и мясо птицы
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
ФСБ обезвредила террористическую сеть в четырех регионах России
Президент поручил помочь безработным, семьям с детьми и неопытным инвесторам
Кремль: Парад Победы в 2021 году точно состоится