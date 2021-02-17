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17.02.2021 17:01
Рубрика: Экономика

"Спутник V" зарегистрировали в Габоне

Текст: Ирина Алпатова

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована министерством здравоохранения Габонской Республики, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Фото: REUTERS
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"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Габон стал 29-й страной в которой зарегистрирован "Спутник V". Он также одобрен в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и других странах.

Эффективность вакцины составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира.

Экономика ВЭД Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцинация от коронавируса

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