"Спутник V" зарегистрировали в Габоне

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" зарегистрирована министерством здравоохранения Габонской Республики, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"Спутник V" входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Габон стал 29-й страной в которой зарегистрирован "Спутник V". Он также одобрен в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле и других странах.

Эффективность вакцины составляет 91,6%, что подтверждено публикацией данных в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира.