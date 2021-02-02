The Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"

"Публикация международной экспертной оценки результатов клинических исследований "Спутника V" является большим успехом в глобальной борьбе с пандемией, - заявил глава НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург. - Безопасность и высокая эффективность российской вакцины подтверждаются представленными достоверными научными данными, и я рад поздравить весь коллектив Центра им. Гамалеи с этим выдающимся достижением. На основе аденовирусов человека созданы уже несколько вакцин, и этот инструмент является одним из наиболее перспективных для создания новых препаратов в будущем".

По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "Спутник V" - одна из лучших вакцин против COVID-19, созданных в очень короткие сроки в условиях продолжающейся пандемии. "Она полностью защищает против тяжелых случаев заболевания коронавирусом согласно данным, собранным и оцененным независимыми экспертами, и опубликованным в журнале The Lancet. Всего три вакцины в мире, включая "Спутник V", обладают эффективностью свыше 90%, при этом "Спутник V" превосходит другие вакцины в этой категории в безопасности и проверенности платформы, легкости транспортировки благодаря температурному режиму +2 +8 градусов и более доступной цене. "Спутник V" - вакцина для всего человечества", - подчеркнул Дмитриев.

В РФПИ также заручились поддержкой многих зарубежных ученых. Как заявила доктор медицины, профессор Центра вакцин и иммунотерапии Института Вистар (США) Хильдегунд Эртл: "Вакцина на 100% эффективна в предотвращении серьезных заболеваний или смерти, и это является наиболее важным параметром - мы все сможем справиться с насморком, если не будем находиться в больнице или на кладбище. Даже после первой инъекции этой двухкомпонентной вакцины уровень защиты от заболевания составил 87,6%. Таким образом, "Спутник V" более эффективен, чем вакцины компаний AstraZeneca или Johnson&Johnson. "Спутник V", который, в отличие от столь же эффективных РНК-вакцин Pfizer и Moderna, можно хранить в холодильнике, будет иметь огромное значение для борьбы с глобальной пандемией COVID-19".