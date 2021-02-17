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Стали известны новинки 2021 года от Apple

Текст:   Виктория Чернышева
17.02.2021,  
16:33
Фото: apple.com Фото: apple.com
Фото: apple.com

Блогер LeaksApplePro, известный своими инсайдами, рассказал на своей странице в Twitter, что именно Apple планирует показать на своей первой презентации в марте 2021 года.

По его данным, компания представит очередное поколение планшетов iPad Pro, обновление TWS-гарнитуры AirPods, а также принципиально новый гаджет - метку AirTag. Это устройство прикрепляется к любой вещи (например, брелку, ключам, автомобилю и так далее) и позволяет быстро ее найти.

О новых планшетах известно, что они получат дисплей miniLED и будут работать на процессоре Apple A14 с поддержкой 5G.

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Ранее ожидалось, что Apple представит еще и новую архитектуру ARM Mac, а также более бюджетную версию наушников AirPods Max.

Тем временем, еще один известный микроблогер Бен Гескин показал собственную концепцию iPhone 13 с затемненным защитным стеклом модуля камер. По его предположениям, объективы теперь не будут выступать по отдельности.

По слухам, новый смартфон может получить еще и сканер отпечатков пальцев, который будет встроен в экран.

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