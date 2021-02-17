Стали известны новинки 2021 года от Apple

Блогер LeaksApplePro, известный своими инсайдами, рассказал на своей странице в Twitter, что именно Apple планирует показать на своей первой презентации в марте 2021 года.

По его данным, компания представит очередное поколение планшетов iPad Pro, обновление TWS-гарнитуры AirPods, а также принципиально новый гаджет - метку AirTag. Это устройство прикрепляется к любой вещи (например, брелку, ключам, автомобилю и так далее) и позволяет быстро ее найти.

What to expect at March

❌ARM Macs

✅iPad Pro

✅AirTags

✅AirPods

❌Cheaper AirPods Max — LeaksApplePro (@LeaksApplePro) February 14, 2021

О новых планшетах известно, что они получат дисплей miniLED и будут работать на процессоре Apple A14 с поддержкой 5G.

Ранее ожидалось, что Apple представит еще и новую архитектуру ARM Mac, а также более бюджетную версию наушников AirPods Max.

Тем временем, еще один известный микроблогер Бен Гескин показал собственную концепцию iPhone 13 с затемненным защитным стеклом модуля камер. По его предположениям, объективы теперь не будут выступать по отдельности.

Previously I preferred coloured camera module on the iPhone. But now, with the addition of LiDAR Scanner, I really like the blacked out module. I think it looks really cool with the silver iPhone.



*this is an original concept, not based on any actual or undisclosed Apple product pic.twitter.com/uBYCt52mH8 — Ben Geskin 📱👨‍💻 (@BenGeskin) February 14, 2021

По слухам, новый смартфон может получить еще и сканер отпечатков пальцев, который будет встроен в экран.