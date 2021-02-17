Супруга Елизаветы II госпитализировали из-за плохого самочувствия

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Супруга британской королевы Елизаветы II, 99-летнего принца Филиппа, госпитализировали из-за плохого самочувствия. Об этом сообщили в Букингемском дворце.
"Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский был доставлен в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII во вторник вечером, после того как почувствовал себя плохо", - говорится в сообщении. Госпитализация - мера предосторожности, рекомендованная лечащим врачом. Планируется, что герцог проведет в больнице несколько дней для обследований и отдыха.
Отметим, что несмотря на то, что герцог Эдинбургский отличается крепким здоровьем, госпитализируют его не в первый раз.
Ранее Елизавета II вместе с супругом сделали прививки от коронавируса.