Супруга Елизаветы II госпитализировали из-за плохого самочувствия

Супруга британской королевы Елизаветы II, 99-летнего принца Филиппа, госпитализировали из-за плохого самочувствия. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

"Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский был доставлен в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII во вторник вечером, после того как почувствовал себя плохо​​​", - говорится в сообщении. Госпитализация - мера предосторожности, рекомендованная лечащим врачом. Планируется, что герцог проведет в больнице несколько дней для обследований и отдыха.

Отметим, что несмотря на то, что герцог Эдинбургский отличается крепким здоровьем, госпитализируют его не в первый раз.

Ранее Елизавета II вместе с супругом сделали прививки от коронавируса.