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17.02.2021 17:38
Рубрика: В мире

Супруга Елизаветы II госпитализировали из-за плохого самочувствия

Текст: Диана Ковалева
Фото: AP Photo/Matt Dunham Фото: AP Photo/Matt Dunham
Фото: AP Photo/Matt Dunham

Супруга британской королевы Елизаветы II, 99-летнего принца Филиппа, госпитализировали из-за плохого самочувствия. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Фото: Ben Stansall/Pool via AP
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"Его Королевское Высочество герцог Эдинбургский был доставлен в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII во вторник вечером, после того как почувствовал себя плохо​​​", - говорится в сообщении. Госпитализация - мера предосторожности, рекомендованная лечащим врачом. Планируется, что герцог проведет в больнице несколько дней для обследований и отдыха.

Отметим, что несмотря на то, что герцог Эдинбургский отличается крепким здоровьем, госпитализируют его не в первый раз.

Ранее Елизавета II вместе с супругом сделали прививки от коронавируса.

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