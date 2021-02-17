В Финляндии обнаружен новый штамм Covid-19

В лаборатории Vita в Финляндии ученые обнаружили новый штамм коронавируса, передает РИА Новости. Отмечается, что вирус имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов. Штамм получил название Fin-796H.

"Vita Laboratoriot Oy и Институт биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили ранее неизвестный вариант коронавируса в образце коронавируса из южной Финляндии​​​. Мутации в этом варианте затрудняют обнаружение хотя бы в одном из рекомендованных ВОЗ ПЦР-тестов", - говорится в пресс-релизе лаборатории.

Ученые полагают, что "открытие может оказать значительное влияние на определение распространения болезни".

Отмечается, что пока обнаружить новый штамм могут не все ПЦР-тесты.