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17.02.2021 08:35
Рубрика: В мире

В Японии началась вакцинация от коронавируса

Текст: Александр Ленин (Токио)
В Японии началась кампания по вакцинации населения страны от коронавируса. Первыми прививки сделают 40 тысяч врачей и медсестер, которые часто контактируют с больными и, следовательно, больше других рискуют заразиться опасной инфекцией, сообщает телерадиокомпания NHK.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Японские власти делают ставку на препарат американской компании Pfizer, который был одобрен минздравом островного государства на прошлой неделе. Помимо этого, Токио заключил контракты на поставки вакцин с американской фирмой Moderna и шведско-британской корпорацией AstraZeneca. Их препараты поступят в страну позже.

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Как заявил министр по административной реформе Японии Таро Коно, который в правительстве курирует вопрос вакцинации, на данный момент страна имеет достаточный портфель вакцин и не рассматривает возможность его расширения за счет закупки лекарственных средств в других странах.

Примечательно, что еще до начала вакцинации у японцев наметились определенные сложности, которые могут помешать плановому ходу процесса. Медики столкнулись с дефицитом специальных шприцев, которые позволяют получать из емкостей все шесть имеющихся там доз вакцины Pfizer. С помощью обычного шприца можно использовать только пять доз, а шестую придется утилизировать. В кабмине Японии пытаются решить вопрос и ведут переговоры сразу с несколькими производителями.

В апреле японцы планируют приступить к вакцинации пожилых граждан в возрасте от 65 лет, которые входят в группу риска. Речь идет примерно о 36 миллионах человек. По оценкам экспертов, обычные люди смогут претендовать на прививку не раньше мая.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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