В Японии началась вакцинация от коронавируса

Японские власти делают ставку на препарат американской компании Pfizer, который был одобрен минздравом островного государства на прошлой неделе. Помимо этого, Токио заключил контракты на поставки вакцин с американской фирмой Moderna и шведско-британской корпорацией AstraZeneca. Их препараты поступят в страну позже.

Как заявил министр по административной реформе Японии Таро Коно, который в правительстве курирует вопрос вакцинации, на данный момент страна имеет достаточный портфель вакцин и не рассматривает возможность его расширения за счет закупки лекарственных средств в других странах.

Примечательно, что еще до начала вакцинации у японцев наметились определенные сложности, которые могут помешать плановому ходу процесса. Медики столкнулись с дефицитом специальных шприцев, которые позволяют получать из емкостей все шесть имеющихся там доз вакцины Pfizer. С помощью обычного шприца можно использовать только пять доз, а шестую придется утилизировать. В кабмине Японии пытаются решить вопрос и ведут переговоры сразу с несколькими производителями.

В апреле японцы планируют приступить к вакцинации пожилых граждан в возрасте от 65 лет, которые входят в группу риска. Речь идет примерно о 36 миллионах человек. По оценкам экспертов, обычные люди смогут претендовать на прививку не раньше мая.