В Канаде выявлен первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса

Первый случай заражения бразильским штаммом коронавируса выявлен в Канаде. Об этом во вторник сообщила журналистам главный санитарный врач страны Тереза Тэм.

Она уточнила, что на данный момент в стране выявлено более 540 случаев заражения британским штаммом, 33 случая южноафриканской разновидности коронавируса и один случай бразильского штамма. Данные мутации обнаружены во всех 10 канадских провинциях, пишет ТАСС.

По данным властей, сейчас в Канаде наблюдается значительный спад ежесуточного выявления новых случаев заражения коронавирусом. Если в начале января было девять тысяч случаев, то сейчас - более двух тысяч. Однако, по мнению Тэм, ослаблять бдительность еще очень рано. Так в ряде регионов страны выявлены вспышки быстрого распространения новых штаммов вируса.

Власти призвали граждан продолжать носить маски, соблюдать дистанцию, избегать необязательных выходов из дома.