В Киргизии готовятся к первому зарубежному визиту нового президента. Глава республики в ближайшее время посетит Россию, где намерен обсудить ряд важных для развития сотрудничества тем. Предварительный список вопросов обсудили глава МИД КР Руслан Казакбаев и посол РФ в Бишкеке Николай Удовиченко.

- Мы рассчитываем обсудить вопросы в сфере экономики, сельского хозяйства, создания благоприятных условий для взаимной торговли, реализации совместных проектов в области энергетики, недропользования и промышленной кооперации, - цитируют Руслана Казакбаева официальные источники. Среди тем, которые Киргизия также надеется вынести на обсуждение, - борьба с COVID-19 и сотрудничество с Россией в рамках международных организаций и региональных объединений.

По словам Руслана Казакбаева, киргизская сторона придает большое значение предстоящему визиту президента Садыра Жапарова в Россию. Глава внешнеполитического ведомства КР полагает, что переговоры и встречи на высшем уровне укрепят взаимопонимание и доверие между странами в духе союзнических отношений и стратегического партнерства.

В свою очередь, в посольстве России, комментируя встречу, сообщили, что стороны "подчеркнули заинтересованность в дальнейшей интенсификации всего комплекса российско-киргизского сотрудничества". В том числе - в свете пандемии.

Тем временем



Официальный Бишкек назначит нового посла в Россию. Пост главы дипломатического представительства республики в РФ пока остается вакантным. Предыдущий посол КР Аликбек Джекшенкулов был отправлен в отставку осенью прошлого года одним из последних указов президента Сооронбая Жээнбекова, который затем сложил с себя полномочия.