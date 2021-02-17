Новости

Мошенники маскировались под портал госуслуг 08:00
За праздничные выходные на дорогах Вьетнама погибли 94 человека 07:57
В Екатеринбурге сгорел дом, погибли два человека 07:47
Обнаружено новое осложнение при тяжелой форме COVID-19 07:29
Дворкович рассказал о возвращении в Россию уехавших специалистов 07:26
В Южной Корее зафиксировали рост новых случаев COVID-19 07:25
В ДТП в Иркутской области погибли пять человек 06:39
Власти Австралии отменили карантин в Мельбурне 06:30
Сорокин сыграл первый матч на ноль в НХЛ 06:16
Байден заявил, что детей любит больше, чем людей 06:15
Глава СК взял на контроль проверку по факту нападения на врача в Сибири 06:13
Байден: К концу июля каждый американец сможет вакцинироваться от COVID-19 06:07
Несырьевой экспорт обновил рекорд и превысил 161,1 млрд долларов 06:00
Из-за оскорбившего короля рэпера в Испании начались беспорядки 05:40
Перечислены случаи блокировки клиентских карт банками 05:36
Приписываемые британскому штамму осложнения характерны для других видов 05:33
На Камчатке объявлена лавинная опасность 05:15
На Чукотке ослабили ограничения для вакцинированных от COVID-19 04:59
Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей мира 04:33
Более чем 20 городов США обновили абсолютный температурный рекорд 04:30
В США не покажут в прямом эфире стыковку "Прогресса" с МКС 04:10
Названы причины отсутствия антител к COVID-19 после вакцинации 04:08
В Техасе электроснабжение восстановлено более чем у миллиона жителей 03:55
В Хабаровском крае без электроэнергии остались 13 поселков 03:52
США заявили о готовности укреплять стратегическую стабильность с Россией 03:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Как изменились санитарные правила для школ
Как изменились санитарные правила для школ
17.02.2021 04:30
Рубрика: В мире

Подчеркивают заинтересованность

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 34(8385)
В Киргизии готовятся к первому зарубежному визиту нового президента. Глава республики в ближайшее время посетит Россию, где намерен обсудить ряд важных для развития сотрудничества тем. Предварительный список вопросов обсудили глава МИД КР Руслан Казакбаев и посол РФ в Бишкеке Николай Удовиченко.
Фото: Пресс-служба президента КР
Новые власти Киргизии обозначили приоритеты во внешней политике

- Мы рассчитываем обсудить вопросы в сфере экономики, сельского хозяйства, создания благоприятных условий для взаимной торговли, реализации совместных проектов в области энергетики, недропользования и промышленной кооперации, - цитируют Руслана Казакбаева официальные источники. Среди тем, которые Киргизия также надеется вынести на обсуждение, - борьба с COVID-19 и сотрудничество с Россией в рамках международных организаций и региональных объединений.

По словам Руслана Казакбаева, киргизская сторона придает большое значение предстоящему визиту президента Садыра Жапарова в Россию. Глава внешнеполитического ведомства КР полагает, что переговоры и встречи на высшем уровне укрепят взаимопонимание и доверие между странами в духе союзнических отношений и стратегического партнерства.

В свою очередь, в посольстве России, комментируя встречу, сообщили, что стороны "подчеркнули заинтересованность в дальнейшей интенсификации всего комплекса российско-киргизского сотрудничества". В том числе - в свете пандемии.

Тем временем

Официальный Бишкек назначит нового посла в Россию. Пост главы дипломатического представительства республики в РФ пока остается вакантным. Предыдущий посол КР Аликбек Джекшенкулов был отправлен в отставку осенью прошлого года одним из последних указов президента Сооронбая Жээнбекова, который затем сложил с себя полномочия.

В мире экс-СССР Киргизия

Главное сегодня

Интервью с замглавы Минцифры Евгением Кисляковым. Главное
Посольство РФ ответило на призыв Эстонии ввести новые санкции
США заявили о готовности укреплять стратегическую стабильность с Россией
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются
В ДТП в Иркутской области погибли пять человек
Как Европа переживает пандемию
О чем в разных странах нельзя писать госслужащим в соцсетях