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17.02.2021 17:10
Рубрика: Культура

В МХАТ им. Горького назначен новый исполнительный директор

Текст: Инга Бугулова

МХАТ им. Горького объявил о новом назначении - директор театра Татьяна Ярошевская покидает свой пост, временно исполняющим обязанности назначен Олег Михайлов. Об этом было объявлено в среду, 17 февраля, на собрании труппы, сообщает официальный сайт театра.

Фото: Пресс-служба Минкультуры РФ
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Олег Михайлов пришел в МХАТ им. Горького в 2019 году, до назначения на новую должность он был заместителем исполнительного директора и заведующего труппой.

Еще раньше "служил в Камерном музыкальном театре имени Бориса Покровского почти 40 лет, последние 10 лет - директором театра. Работал над созданием и открытием музея-квартиры Александра Солженицына в качестве директора музея", говорится в сообщении.

Татьяна Ярошевская проработала на должности исполнительного директора почти два года - с сентября 2019.

Культура Театр Драматический театр

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