В МХАТ им. Горького назначен новый исполнительный директор

МХАТ им. Горького объявил о новом назначении - директор театра Татьяна Ярошевская покидает свой пост, временно исполняющим обязанности назначен Олег Михайлов. Об этом было объявлено в среду, 17 февраля, на собрании труппы, сообщает официальный сайт театра.

Олег Михайлов пришел в МХАТ им. Горького в 2019 году, до назначения на новую должность он был заместителем исполнительного директора и заведующего труппой.

Еще раньше "служил в Камерном музыкальном театре имени Бориса Покровского почти 40 лет, последние 10 лет - директором театра. Работал над созданием и открытием музея-квартиры Александра Солженицына в качестве директора музея", говорится в сообщении.

Татьяна Ярошевская проработала на должности исполнительного директора почти два года - с сентября 2019.