В Минсельхозе заверили в достаточном количестве минеральных удобрений в России

Дефицита минеральных удобрений в АПК РФ в этом году не будет, цены на них стабилизируются. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на XXXII съезде АККОР (Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов).

Первый замминистра отметил, что в этом году российские аграрии должны внести в почву 4,5 млн т удобрений, из которых 2 млн т уже были у фермеров в качестве переходящих остатков, и по расчетам министерства сейчас аграриям необходимо докупить. "Дефицита не будет. Мы считаем, с этой ситуацией мы справимся", - заключил Хатуов.

В то же время Хатуов отметил, что не расти цены не могут. "Например, селитра - общая стоимость за год повысилась на 12%, из которых 5% - прошлогодняя инфляция, последний месяц - инфляция текущего года", - сказал он.

Как сообщалось ранее, по данным Росстат, в 2019-2020 годах минеральные удобрения в России подешевели на 40%, и на конец 2020 года уровень цен оставался ниже, чем 5 лет назад. При этом, инфляция за этот период составила 37%, рост цен к уровню 2015 года на природный газ - 13,5%, тарифов на железнодорожные перевозки - 25,2%, тарифов на электроэнергию - 45,2%.

Ранее по поручению министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева представители министерства провели встречи с производителями минеральных удобрений, где было отмечено, что весь объем минеральных удобрений, заблаговременно законтрактованный потребителями, уже доставлен на региональные склады производителей и их партнеров. Поставки минеральных удобрений в регионы имеют приоритет и дефицита продукции не предвидится.

По данным Минсельхоза, к началу февраля российские производители уже обеспечили закупки более 700 тыс. тонн минеральных удобрений под весенние полевые работы, это почти 20% от увеличенной годовой потребности российского АПК в 2021 году.

В прошлом году, согласно официальным данным, в России на 5% выросло производство и на 13% - потребление минеральных удобрений. По прогнозу Минсельхоза, к 2024 году потребление удобрений удвоится и составит уже 8 млн тонн.

По оценкам Российской ассоциации производителей удобрений, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос и не потерять внешние рынки российским производителям минудобрений придется увеличить производственные мощности как минимум на четверть. За последние 5 с лишним лет производители удобрений уже инвестировали в расширение производства инвестировали более 1 трлн рублей, сопоставимые капиталовложения могут потребоваться в ближайшие несколько лет.

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