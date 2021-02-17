В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества

Участились факты телефонного мошенничества, связанного с незаконным использованием подменных абонентских номеров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, номера телефонов, которые задействуются в криминальных схемах, могут быть закреплены как за банками, так и за различными подразделениями силового ведомства, в частности главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Волк рассказала, по какой схеме происходит мошенничество происходит. Гражданину звонит незнакомец, представляется сотрудником банка и сообщает, что злоумышленники пытаются оформить в банке онлайн-кредит на его имя. Якобы для того, чтобы предотвратить незаконные действия, человека убеждают в необходимости самостоятельно оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить поступившие на банковскую карту деньги и перечислить их на так называемый резервный счет для мгновенного погашения кредита.

Чтобы у потенциального потерпевшего не осталось сомнений, через несколько минут ему звонит соучастник преступной схемы, который представляется полицейским и рекомендует следовать инструкциям звонивших ранее представителей банка. При этом злоумышленники используют современную технологию подмены данных, которая позволяет имитировать звонок с номеров, указанных на официальных сайтах правоохранительных органов, и действительно закреплены за ними.

С сентября прошлого года выявлено более 20 случаев реализации подобной схемы, в результате которых у граждан похищено более 6,7 миллиона рублей. По фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 159.3 УК РФ.

В МВД России призвали граждан быть бдительными и соблюдать простые правила. Первое из них - не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров. Если звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции, необходимо перезванивать по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Никому нельзя сообщать полные реквизиты банковских карт, PIN-коды, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций.

В случае совершения противоправных деяний, следует немедленно сообщить о случившемся в полицию по телефону 102.