В РФ ввели бессрочную квоту на обучение сирот в вузах за счет бюджета

Дети-сироты, а также дети-инвалиды и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат бессрочное право получать высшее образование за счет бюджетных средств. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Документом устанавливается бессрочное действие нормы об особом праве на прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет средств бюджета в пределах установленной квоты для детей сирот, оставшихся без попечения родителей детей, детей-инвалидов, инвалидов с детства, инвалидов в следствие военной травмы или полученного в период прохождения военной службы заболевания.

Квота вводится на бессрочной основе, она составит не менее 10 процентов от числа бюджетных мест по данной специальности.

Ранее соответствующее особое право этих категорий граждан предусматривалось нормой закона "Об образовании", действовавшей до 1 января 2021 года. Авторы инициативы указали, что льгота по внеконкурсному приему стала для этих лиц значимым "социальным лифтом".