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17.02.2021 12:45
Рубрика: Происшествия

3 марта - круглый стол по теме оборота нелегальных сигарет в Московском регионе

3 марта в 11.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится круглый стол на тему: "Оборот нелегальных сигарет в Московском регионе и способы противодействия", на котором будут обсуждаться инструменты и меры, которые применяются и могут быть применены в регионе для борьбы с черным рынком сигарет.
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

К участию в круглом столе приглашены компетентные представители и руководство Государственной Думы Российской Федерации, Департамента торговли и услуг города Москвы, Московской городской думы, Управления Роспотребнадзора по г. Москве, ГУ МВД России по г. Москве, УФНС по г. Москве, Московской прокуратуры, Московской таможни, Общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса "Опора России", Международной ассоциации "Антиконтрафакт", ООО "Центр развития перспективных технологий", представителей отрасли.

Москва и Московская область, где проживают около 21 млн человек, - это крупнейший центр потребления сигарет, ключевой логистический хаб и регион, несущий наибольшие бюджетные потери от теневого сегмента табачного рынка. По данным агентства Nielsen доля "серого" табака в столице составляла 7,3% или сотни миллионов пачек нелегальных сигарет в свободной продаже. Это самый большой нелегальный рынок сигарет в России.

В 2021 году по решению правительства табачный акциз проиндексировали сразу на 20%. Стоимость легальной пачки выросла со 120 до 140 рублей. Но нелегальные сигареты в цене не выросли и по-прежнему свободно продаются по 50-70 рублей. Эксперты уверены: если не принять меры, то столичный регион скоро столкнется с бурным ростом теневого рынка.

Цель круглого стола - довести до членов правительства, законодателей и российской общественности информацию о борьбе с распространением нелегальных сигарет всех задействованных сторон, в том числе общественников, которые уже отметились рядом инициатив: порталом "СТОП нелегальный табак", горячей линией Ассоциации "Антиконтрафакт", регулярными рейдами движения "Антидилер".

Онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на портале Стопнелегальныйтабак.рф. 03 марта 2021 г. с 11.00.

Аккредитация СМИ для участия в круглом столе в ZOOM - по электронной почте mc@rg.ru или по телефону +7 (903) 171-81-99 до 03 марта 09.00 мск.

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