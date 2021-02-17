В России начнут облагать налогом криптовалюту

Как ранее пояснял премьер-министр Михаил Мишустин, принятие такого закона позволит владельцам цифровых активов рассчитывать на юридическую защиту в случае каких-либо противоправных действий. Кроме того, они смогут отстаивать свои имущественные права в суде. Граждане и организации, имеющие право распоряжаться криптовалютой, обязаны будут подавать в налоговый орган декларацию, если сумма операций с ней превысит 600 тысяч рублей в год. За неуплату налога (или недоплату) устанавливается штраф в размере 40% от неуплаченной суммы по таким операциям.

Замминистра финансов Алексей Сазанов уточнил в разговоре с депутатами, что под налогообложение попадет купля-продажа криптовалюты начиная с налогового периода 2021 года. По его словам, пока что вопрос об обороте цифровых валют не урегулирован Налоговым кодексом. По данным правительства, криптовалюта может использоваться в целях уклонения от налогов, для легализации средств, добытых преступным путем, и т.п.

Под налогообложение попадет купля-продажа криптовалюты начиная с налогового периода 2021 года

Комитет ГД по финансовому рынку в своем заключении предупредил, что использование криптовалют в противоправных целях расширяется. "В мире цифровизации мы вышли на такую ситуацию, когда многие вещи можно финансировать такими инструментами, которые государство не контролирует вообще", - заметил глава Комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров. Во многих странах цифровая валюта уже признается имуществом, сослался на иностранный опыт глава Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Однако есть над чем и поработать - понятие цифровой валюты слишком размыто. Депутат Михаил Щапов (КПРФ) добавил, что из-за этого под действие законопроекта могут попасть "Яндекс.Деньги", платежные единицы "ВКонтакте" и другие. Есть и опасение, что держатели крупных цифровых активов останутся в "тени", так что отследить многие операции не удастся. Депутаты договорились доработать документ ко второму чтению.