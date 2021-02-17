В России отменили штраф для опекунов за проживание без регистрации

Братьев, сестер, подопечных и опекунов собственника жилья освободили от ответственности за отсутствие регистрации. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Отметим, что, согласно КоАП, за проживание по месту жительства или месту пребывания без регистрации, нарушителю грозит штраф. Влечет административную ответственность и допущение такого проживания нанимателем или собственником жилья более установленных законодательством сроков. Ограждаются от штрафов супруги, дети, супруги детей, родители, супруги родителей, а также бабушки, дедушки и внуки собственника или нанимателя жилья.

Новый закон расширяет круг граждан, освобождающихся от ответственности. Теперь к ним также относятся родные братья и сестры, подопечные, попечители и опекуны собственников или нанимателей жилья.