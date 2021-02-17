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17.02.2021 14:27
Рубрика: Власть

В России отменили штраф для опекунов за проживание без регистрации

Братьев, сестер, подопечных и опекунов собственника жилья освободили от ответственности за отсутствие регистрации. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Отметим, что, согласно КоАП, за проживание по месту жительства или месту пребывания без регистрации, нарушителю грозит штраф. Влечет административную ответственность и допущение такого проживания нанимателем или собственником жилья более установленных законодательством сроков. Ограждаются от штрафов супруги, дети, супруги детей, родители, супруги родителей, а также бабушки, дедушки и внуки собственника или нанимателя жилья.

Новый закон расширяет круг граждан, освобождающихся от ответственности. Теперь к ним также относятся родные братья и сестры, подопечные, попечители и опекуны собственников или нанимателей жилья.

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