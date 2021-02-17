По данным Верховного суда России, в прошлом году резко сократилось применение особого порядка рассмотрения уголовных дел: максимально упрощенной процедуры, по которой выносят наказание человеку, признавшему вину. Всего в особом порядке было рассмотрено 47 процентов уголовных дел, меньше половины. В былые годы по сокращенной процедуре приговоры получали до двух третей осужденных.

По сути признание перестает быть, как говорили раньше, "царицей доказательств". Даже если человек не спорит со следствием и берет на себя все, что ему вменяют, в некоторых ситуациях суд все равно должен внимательно изучить обстоятельства.

Причем на что особо обратил внимание председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, особая процедура не означает, что человек обязательно получит обвинительный приговор.

"В особом порядке судебного разбирательства, когда у суда отсутствует возможность исследовать доказательства, прекращены дела в отношении 17 процентов обвиняемых", - сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на большом совещании судей.

Всего в особом порядке были рассмотрены дела 373,2 тысячи человек.

Каждый шестой из тех, кто попросил рассмотреть его дело в особом порядке, в итоге остался без судимости. Уголовные дела 17 процентов - то есть 64,4 тысячи человек - были прекращены. Это не означает оправдательного приговора, просто суд счел возможным применить гуманные правила: человеку назначен судебный штраф, но судимость в биографии ему запишут. Оставшиеся 83 процента - 308,8 тысячи человек - были осуждены.

Особый порядок - нечто вроде сделки со следствием, когда человек полностью признает вину, а взамен получает определенную скидку в наказании. Есть и другой вид сделки: досудебное соглашение, когда участник преступления помогает следователю привлечь к ответу всю банду, но сейчас речь не о том.

Когда человек обвиняется в тяжком преступлении, суд в любом случае обязан изучить все улики

При особом порядке считается, что вина человека полностью доказана и долго разбираться нет смысла: обвиняемому просто выносят приговор. Экономится время и суда, и подсудимого. Но в последние годы многие эксперты стали замечать, что суды слишком увлеклись особым порядком, и это уже начинало вызывать подозрение: все ли здесь чисто? Не вынуждают ли подозреваемых взять на себя вину и получить приговор по сокращенной до минимума процедуре? Поэтому был принят закон, ограничивающий применение особого порядка: теперь он возможен только по нетяжким делам.

"Уменьшение количества дел, рассмотренных в особом порядке, - это процесс оздоровления судебной системы, так называемой санации, и поэтому заслуживает только положительной оценки. Несколько лет назад количество таких дел переваливало за 70 процентов, и была опасность дальнейшего роста, - сказал советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян. - Сейчас эта негативная тенденция преодолена. Недостатки особого порядка хорошо известны: под занавесом признаний и особого порядка нередко скрывались нарушения закона, что было выгодно недобросовестным правоохранителям. Суд перестает выполнять функцию разрешения дел в состязательном процессе, он выступает в роли пассивного регистратора сделанных обвиняемым признаний".

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что принципиальное условие для применения процедуры особого порядка рассмотрения уголовного дела - добровольное согласие подозреваемого.

"Данный порядок применяется, когда вина человека не вызывает сомнений и он согласен с обвинениями. Особый порядок позволяет избежать формальностей, сэкономить время и финансовые ресурсы. За разрешение на ускоренную процедуру человек получает смягчение наказания", - рассказал Владимир Груздев.

Также он подчеркнул, что данный порядок вводился законодателем для процессуальной экономии по делам, не представляющим серьезной общественной опасности.