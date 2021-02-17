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17.02.2021 17:47
Рубрика: Власть

Приговор без спешки

Признание перестало быть царицей доказательств
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 35(8386)
По данным Верховного суда России, в прошлом году резко сократилось применение особого порядка рассмотрения уголовных дел: максимально упрощенной процедуры, по которой выносят наказание человеку, признавшему вину. Всего в особом порядке было рассмотрено 47 процентов уголовных дел, меньше половины. В былые годы по сокращенной процедуре приговоры получали до двух третей осужденных.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

По сути признание перестает быть, как говорили раньше, "царицей доказательств". Даже если человек не спорит со следствием и берет на себя все, что ему вменяют, в некоторых ситуациях суд все равно должен внимательно изучить обстоятельства.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Причем на что особо обратил внимание председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, особая процедура не означает, что человек обязательно получит обвинительный приговор.

"В особом порядке судебного разбирательства, когда у суда отсутствует возможность исследовать доказательства, прекращены дела в отношении 17 процентов обвиняемых", - сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на большом совещании судей.

Всего в особом порядке были рассмотрены дела 373,2 тысячи человек.

Каждый шестой из тех, кто попросил рассмотреть его дело в особом порядке, в итоге остался без судимости. Уголовные дела 17 процентов - то есть 64,4 тысячи человек - были прекращены. Это не означает оправдательного приговора, просто суд счел возможным применить гуманные правила: человеку назначен судебный штраф, но судимость в биографии ему запишут. Оставшиеся 83 процента - 308,8 тысячи человек - были осуждены.

Особый порядок - нечто вроде сделки со следствием, когда человек полностью признает вину, а взамен получает определенную скидку в наказании. Есть и другой вид сделки: досудебное соглашение, когда участник преступления помогает следователю привлечь к ответу всю банду, но сейчас речь не о том.

Когда человек обвиняется в тяжком преступлении, суд в любом случае обязан изучить все улики

При особом порядке считается, что вина человека полностью доказана и долго разбираться нет смысла: обвиняемому просто выносят приговор. Экономится время и суда, и подсудимого. Но в последние годы многие эксперты стали замечать, что суды слишком увлеклись особым порядком, и это уже начинало вызывать подозрение: все ли здесь чисто? Не вынуждают ли подозреваемых взять на себя вину и получить приговор по сокращенной до минимума процедуре? Поэтому был принят закон, ограничивающий применение особого порядка: теперь он возможен только по нетяжким делам.

"Уменьшение количества дел, рассмотренных в особом порядке, - это процесс оздоровления судебной системы, так называемой санации, и поэтому заслуживает только положительной оценки. Несколько лет назад количество таких дел переваливало за 70 процентов, и была опасность дальнейшего роста, - сказал советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян. - Сейчас эта негативная тенденция преодолена. Недостатки особого порядка хорошо известны: под занавесом признаний и особого порядка нередко скрывались нарушения закона, что было выгодно недобросовестным правоохранителям. Суд перестает выполнять функцию разрешения дел в состязательном процессе, он выступает в роли пассивного регистратора сделанных обвиняемым признаний".

Фото: Артем Коротаев / Т
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Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что принципиальное условие для применения процедуры особого порядка рассмотрения уголовного дела - добровольное согласие подозреваемого.

"Данный порядок применяется, когда вина человека не вызывает сомнений и он согласен с обвинениями. Особый порядок позволяет избежать формальностей, сэкономить время и финансовые ресурсы. За разрешение на ускоренную процедуру человек получает смягчение наказания", - рассказал Владимир Груздев.

Также он подчеркнул, что данный порядок вводился законодателем для процессуальной экономии по делам, не представляющим серьезной общественной опасности.

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