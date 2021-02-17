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17.02.2021 15:58
Рубрика: Происшествия

В Следственном комитете создано поисковое движение

Текст: Наталья Козлова

Сегодня глава Следственного комитета Александр Бастрыкин анонсировал необычную для ведомства новость - он обнародовал свое распоряжение о создании в ведомстве поискового движения.

Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ
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На вопрос корреспондента "РГ", почему именно в СК появится такое движение, в ведомстве ответили так.

Эта своевременная инициатива стала продолжением той важнейшей поисково-архивной и патриотической работы, которая проводится ведомством во взаимодействии с поисковыми и добровольческими отрядами. Сотрудники ведомства уделяют повышенное внимание патриотическому воспитанию молодежи, которое основывается прежде всего на примерах героического прошлого наших предков. А потому в состав нового движения войдут не только действующие офицеры СК, но и учащиеся ведомственных образовательных организаций.

Надо сказать, что для самого Следственного комитета создание такого движения - не новость. Дело в том, что в нескольких регионах России на базе следственных управлений СК России уже созданы подобные отряды. Их цель - увековечивание памяти советских граждан, погибших от рук немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Так, по инициативе руководителя СУ СК по Смоленской области создан поисковый отряд "Следопыт", который стал первым звеном. В состав отряда вошли действующие сотрудники Следственного комитета РФ. "Отряд достойно проявил себя на общественном поприще и завоевал авторитет и уважение среди профильных структур"- подчеркнули в ведомстве.

В Следственном комитете утверждают, что до появления распоряжения Бастрыкина эта работа носила "разрозненный характер". В целях обмена опытом и централизации поисково-архивной работы руководство СК России приняло решение создать единое движение.

В ведомстве подчеркивают, что в отдельных случаях находки поисковиков становятся "предметом предварительного следствия по фактам преступных действий нацистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны, в том числе против мирного населения". В СК надеются, что вместе с офицерами в ряды централизованного поискового движения войдут члены их семей, в том числе дети. Это очень важно, ведь молодежь должна помнить историю своей Родины и беречь память Великой Отечественной войны, заявляют в ведомстве.

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Новое движение, утверждают в СК, будет взаимодействовать с Общероссийской общественной организацией по увековечиванию погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" и ее региональными подразделениями.

Курировать работу нового поискового движения будет Штаб по координации поисковой и архивной работы. Он был создан в СК России в мае 2020 года. Офицеры СК России будут заниматься этой деятельностью в свободное от работы время, в том числе во время отпусков.

На вопрос корреспондента "РГ", а согласятся ли с этим сами сотрудники, в СКР сказали, что "их не смущает подобный режим, ведь цель движения и всех сотрудников СК России - найти как можно больше бойцов, погибших в годы ВОВ, увековечить их память, почетно перезахоронить останки, передать сведения потомкам и отдать дань уважения подвигу героев". А еще напомнили, что в СК России придерживаются позиции великого русского полководца А.В. Суворова - "война не окончена, пока не похоронен последний солдат".

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