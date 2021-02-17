В Великобритании избежавшие карантина туристы оштрафованы на &10 000

Первые штрафы назначены четырем иностранцам, прибывшим в Великобританию и попытавшимся избежать десятидневного карантина в гостинице за свой счет, передает ТАСС. Нарушители оштрафованы на 10 тысяч фунтов каждый.

"В первый день действия новых правил в аэропорт Манчестера прибыли шесть пассажиров, которые сообщили о посещении стран из "красного списка" и были сопровождены в карантинную гостиницу. Было установлено, что еще четыре пассажира прибыли в Бирмингем из стран, входящих в "красный список", не сообщив об этом", - пояснил замглавы полицейского управления графства Уэст-Мидлендс Крис Тодд.

Нарушители рассчитывали, что их отказ от карантина останется незамеченным властями, но просчитались.

Напомним, что с 15 февраля все прибывающие в Соединенное Королевство из 33 определенных британскими властями стран "повышенного риска" должны провести за свой счет полторы недели в гостиницах. В так называемый красный список входят ОАЭ, Португалия, ЮАР и ряд других стран Южной и Центральной Африки, все государства Южной Америки.