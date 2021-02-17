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17.02.2021 19:55
Рубрика: Происшествия

Верховный суд подтвердил право на доплату за работу с зараженными ковидом

Текст: Владислав Куликов
Верховный суд России защитил право сотрудников бригад скорой помощи, в том числе водителей, на получение специальных выплат за помощь больным, зараженным коронавирусом.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Судам следует учитывать, что право на получение специальной социальной выплаты, связанной с оказанием медицинской помощи пациентам, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция, предоставляется в том числе медицинским работникам, которые непосредственно оказанием такой помощи не занимаются, но при выполнении должностных обязанностей контактируют с пациентами с установленным диагнозом COVID-19", - рассказали в Верховном суде.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
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Такие правовые позиции приводятся в специальном обзоре судебной практики. В документе детально разъясняется, кто имеет право на специальные доплаты. В списке - бригады скорой помощи, в том числе водители. Также правом на получение специальной социальной выплаты обладают медработники среднего и младшего медицинского персонала, не оказывающие медпомощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, если они контактируют с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции при выполнении должностных обязанностей.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Верховный суд Постановления и разъяснения Верховного Суда РФ

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